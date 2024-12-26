6 причин сходить на выставку шедевров Брюллова "Великий Карл"

1. Увидеть самое известное полотно Карла Брюллова "Последний день Помпеи"





Над ним художник работал шесть лет. Он ездил на раскопки погребенного в 79 году города, изучал артефакты в музеях Неаполя, читал труды Плиния, бывшего очевидцем тех страшных событий. Итог – монументальная работа размером 4,5 на 6,5 метров, после которой Брюллова и стали называть "Великим Карлом". Современники сравнивали эту картину с творениями Рафаэля, Микеланджело и Тициана, а Академии художеств Болоньи, Флоренции и Пармы сразу сделали Брюллова своим почетным членом. Кстати, в художнике с ящиком кистей на голове он изобразил самого себя. А еще каждый образ здесь – это аллегория. Упавшая с колесницы и умершая молодая женщина – символ античного мира. Образы языческого жреца и христианского священника – символ заката древнего мира и прихода новых эпох. Для этой выставки картину отреставрировали, убрали потемневший лак и неудачные следы прежних реставраций. И теперь мы видим шедевр в его первозданной красоте.

2. Узнать, как выглядела Юлия Самойлова – фрейлина двора, русская аристократка, поклонница и меценатка Карла Брюллова





Ее он рисовал очень часто, а в "Последнем дне Помпеи" изобразил в разных образах четыре раза! Это ее стараниями картина вообще появилась на свет, а потом доехала до России. Самойлова принадлежит к роду Савронских, родственников императрицы Екатерины Первой. Карл так был влюблен в Юлию, что путешествовал по Европе преимущественно в ее компании. "Наши отношения выходили за все принятые рамки", – писала графиня. И называла Брюллова "Бришкой". Он же стал автором ее дворца на Елагином острове и имения в Славянке под Петербургом. Правда, в свете говорили, будто все мужчины, приглашенные в дом Самойловой, становились ее любовниками – настолько хороша и темпераментна она была. Александр Пушкин о красавице писал:

"Ей нет соперниц, нет подруг,

Красавиц наших бледный круг

В ее сиянье исчезает…"

Да что там, даже связь с Александром Первым приписывали Юлии Самойловой (в ту пору – Пален), причем ей не было тогда еще и 16 лет. В конце жизни она разорилась, все ее браки оказались несчастными, а с приемными дочерями она судилась за имущество. Брюллова она пережила на 23 года.

3. Насладиться знаменитой "Всадницей", которую в народе часто называют "Наездницей"





Кстати, на картине изображены приемные дети той самой фаворитки художника Юлии Самойловой от одного из ее любовников – обедневшего итальянского композитора Джованни Пачини, автора оперы "Последний день Помпеи". Это музыкальное произведение и вдохновило Брюллова на создание монументального полотна.

4. Рассмотреть вблизи уникальную работу "Христос во гробе", выполненную в редкой технике живописи транспарент, которая требует подсветки сзади





Картина была написана по заказу генерал-губернатора Финляндии графа Александра Адлерберга для его домовой церкви в Германии. Его потомки завещали картину местной церкви. В собрание Русского музея она вошла несколько лет назад после конфискации у частного коллекционера, который купил ее у обедневшего прихода за 100 тысяч евро и отправил в Россию на экспертизу. Но якобы провез ее через границу без корректного декларирования. На бывшего владельца даже завели уголовное дело о контрабанде. С тех пор картину не реставрировали, поскольку решили показать в Москве и Питере в первозданном виде. Специально для нее в одном из залов Михайловского дворца сделали темную комнату, напоминающую кувуклию Храма Гроба Господнего. Кстати, это единственная работа Карла Брюллова, на которой нет подписи автора. Видимо, поэтому коллекционер и хотел убедиться в подлинности, но картины лишился. Ее долго было запрещено выставлять, поэтому хранили в запасниках как вещдок контрабанды.

5. Оценить две картины Брюллова из частных собраний, которые широкая публика вряд ли еще когда-то сможет наблюдать





Речь про "Портрет Самойловой с гитарой" и "Портрет детей графа Витгенштейна". Правда, Самойлова тут уже другая – Софья Ивановна, жена актера Императорских театров Василия Самойлова. О нем писали, что он настолько широко властвовал на сцене, что туда не могли пробиться другие таланты. В Петербурге, кстати, есть мемориальный музей актерской семьи Самойловых. А "Портрет детей" принадлежит именитой семье из Баварии и украшает бильярдную замка Гогенлоэ-Шиллингсфюрст.

6. Рассмотреть вблизи эскизы Брюллова для оформления храмов





Он прожил всего 52 года, подорвав здоровье, работая над росписью купола Исаакиевского собора – его пригласили оформить плафон купола фигурами апостолов, евангелистов и серией картин на тему "Страсти Христовы". Однако тяжелая работа в сыром недостроенном соборе подорвала и без того слабое здоровье живописца, дав осложнения на сердце и обострив ревматизм, поэтому художник просил об освобождении. Большая часть росписи, впрочем, к этому времени была закончена, оставшееся же доделывал художник Петр Басин. Кстати, на выставке есть несколько картин, которые Брюллов не успел по разным причинам закончить – дорисовывали их уже другие авторы. А свой последний автопортрет он повторил три раза для разных собраний. Один из них, правда, сделал ученик Брюллова, а сам Карл работу лишь чуть подправил.