6 причин сходить на выставку шедевров Брюллова "Великий Карл"

Осенью прошлого года выставка к 225-летию Карла Брюллова открылась в Михайловском дворце Русского музея Санкт-Петербурга. А после 12 мая экспозицию "Великий Карл" привезут в Третьяковскую галерею Москвы. Корреспондент "Клео.ру" узнал, почему это событие нельзя пропустить.
1. Увидеть самое известное полотно Карла Брюллова "Последний день Помпеи"
Над ним художник работал шесть лет. Он ездил на раскопки погребенного в 79 году города, изучал артефакты в музеях Неаполя, читал труды Плиния, бывшего очевидцем тех страшных событий. Итог – монументальная работа размером 4,5 на 6,5 метров, после которой Брюллова и стали называть "Великим Карлом". Современники сравнивали эту картину с творениями Рафаэля, Микеланджело и Тициана, а Академии художеств Болоньи, Флоренции и Пармы сразу сделали Брюллова своим почетным членом. Кстати, в художнике с ящиком кистей на голове он изобразил самого себя. А еще каждый образ здесь – это аллегория. Упавшая с колесницы и умершая молодая женщина – символ античного мира. Образы языческого жреца и христианского священника – символ заката древнего мира и прихода новых эпох. Для этой выставки картину отреставрировали, убрали потемневший лак и неудачные следы прежних реставраций. И теперь мы видим шедевр в его первозданной красоте.
2. Узнать, как выглядела Юлия Самойлова – фрейлина двора, русская аристократка, поклонница и меценатка Карла Брюллова
Ее он рисовал очень часто, а в "Последнем дне Помпеи" изобразил в разных образах четыре раза! Это ее стараниями картина вообще появилась на свет, а потом доехала до России. Самойлова принадлежит к роду Савронских, родственников императрицы Екатерины Первой. Карл так был влюблен в Юлию, что путешествовал по Европе преимущественно в ее компании. "Наши отношения выходили за все принятые рамки", – писала графиня. И называла Брюллова "Бришкой". Он же стал автором ее дворца на Елагином острове и имения в Славянке под Петербургом. Правда, в свете говорили, будто все мужчины, приглашенные в дом Самойловой, становились ее любовниками – настолько хороша и темпераментна она была. Александр Пушкин о красавице писал:
"Ей нет соперниц, нет подруг,
Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает…"
Да что там, даже связь с Александром Первым приписывали Юлии Самойловой (в ту пору – Пален), причем ей не было тогда еще и 16 лет. В конце жизни она разорилась, все ее браки оказались несчастными, а с приемными дочерями она судилась за имущество. Брюллова она пережила на 23 года.
3. Насладиться знаменитой "Всадницей", которую в народе часто называют "Наездницей"
Кстати, на картине изображены приемные дети той самой фаворитки художника Юлии Самойловой от одного из ее любовников – обедневшего итальянского композитора Джованни Пачини, автора оперы "Последний день Помпеи". Это музыкальное произведение и вдохновило Брюллова на создание монументального полотна.
4. Рассмотреть вблизи уникальную работу "Христос во гробе", выполненную в редкой технике живописи транспарент, которая требует подсветки сзади
Картина была написана по заказу генерал-губернатора Финляндии графа Александра Адлерберга для его домовой церкви в Германии. Его потомки завещали картину местной церкви. В собрание Русского музея она вошла несколько лет назад после конфискации у частного коллекционера, который купил ее у обедневшего прихода за 100 тысяч евро и отправил в Россию на экспертизу. Но якобы провез ее через границу без корректного декларирования. На бывшего владельца даже завели уголовное дело о контрабанде. С тех пор картину не реставрировали, поскольку решили показать в Москве и Питере в первозданном виде. Специально для нее в одном из залов Михайловского дворца сделали темную комнату, напоминающую кувуклию Храма Гроба Господнего. Кстати, это единственная работа Карла Брюллова, на которой нет подписи автора. Видимо, поэтому коллекционер и хотел убедиться в подлинности, но картины лишился. Ее долго было запрещено выставлять, поэтому хранили в запасниках как вещдок контрабанды.
5. Оценить две картины Брюллова из частных собраний, которые широкая публика вряд ли еще когда-то сможет наблюдать
Речь про "Портрет Самойловой с гитарой" и "Портрет детей графа Витгенштейна". Правда, Самойлова тут уже другая – Софья Ивановна, жена актера Императорских театров Василия Самойлова. О нем писали, что он настолько широко властвовал на сцене, что туда не могли пробиться другие таланты. В Петербурге, кстати, есть мемориальный музей актерской семьи Самойловых. А "Портрет детей" принадлежит именитой семье из Баварии и украшает бильярдную замка Гогенлоэ-Шиллингсфюрст.
6. Рассмотреть вблизи эскизы Брюллова для оформления храмов
Он прожил всего 52 года, подорвав здоровье, работая над росписью купола Исаакиевского собора – его пригласили оформить плафон купола фигурами апостолов, евангелистов и серией картин на тему "Страсти Христовы". Однако тяжелая работа в сыром недостроенном соборе подорвала и без того слабое здоровье живописца, дав осложнения на сердце и обострив ревматизм, поэтому художник просил об освобождении. Большая часть росписи, впрочем, к этому времени была закончена, оставшееся же доделывал художник Петр Басин. Кстати, на выставке есть несколько картин, которые Брюллов не успел по разным причинам закончить – дорисовывали их уже другие авторы. А свой последний автопортрет он повторил три раза для разных собраний. Один из них, правда, сделал ученик Брюллова, а сам Карл работу лишь чуть подправил.