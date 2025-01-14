Книги, кофе, тишина: где почитать об искусстве со вкусом

Январь располагает к неспешному времяпровождению: праздники позади, лист обещаний на новый год составлен, а времени на их исполнение – следующие двенадцать месяцев, которые сейчас выглядят как вечность. В период бодрого затишья хорошо строить планы и расширять культурный кругозор: ниже подборка мест в Москве, которые словно созданы для свиданий с искусством.

Библиотека Образовательного центра ММОМА в Ермолаевском переулке

Десять минут пешком от станции метро "Маяковская" – и вы в Образовательном центре Московского Музея Современного Искусства. Да, это великолепное здание в духе русского неоклассицизма, бывший доходный дом. Сюда приходят на выставки молодых художников, чтобы послушать авторские курсы лекций от кураторов и искусствоведов и, конечно, чтобы читать об искусстве. Библиотека на втором этаже открыта ежедневно, кроме понедельника, с 10 утра до 9 вечера. Посетителям доступна хронологическая подборка изданий по теории и истории искусств: книги, каталоги, специализированные журналы – все это на русском, английском и других европейских языках. Если надоело сидеть за столом, можно переместиться за компьютер или вообще на диванчик у камина: здесь, кстати, иногда собирается ридинг-группа (открыта для всех желающих, расписание встреч уточняйте у сотрудников музея).

Тем, кто планирует глубокое погружение в искусство, рекомендуется сделать перерыв на кофе: ароматный фильтр, капучино или американо под аккомпанемент винила в кафе ММОМА х LES на первом этаже. В кофейне приятная атмосфера для работы, а еще есть небольшой книжный корнер – в продолжение библиотечной истории.

Библиотека при Музее современного искусства "Гараж"

Прогулка по зимнему Парку Горького хорошо рифмуется с остановкой в Музее современного искусства "Гараж". Выставки в "Гараже" открываются редко последнее время, зато библиотека, кинотеатр и кафе работают в штатном режиме. Перед посещением библиотеки необходимо оставить заявку на сайте музея: в онлайн-форме есть опция предзаказа книг. Если у вас нет определенного плана работы, а есть только настроение почитать в красивом месте, не стесняйтесь фланировать вдоль полок в поиске той самой обложки. Сотрудники в зале всегда помогут с выбором книги и подскажут, где ее можно найти. Организованная при архиве музея, библиотека "Гаража" впечатляет своей коллекцией редких изданий, так что не упустите возможность ознакомиться с монографией любимого художника или авторитетным зарубежным журналом в штучном экземпляре.

В самой библиотеке кофейный брейк устроить, увы, не получится, но можно спуститься на первый этаж в Garage Cafe. Меню кафе картой кофе не ограничивается: там и снэки, и горячие блюда, и специальные предложения на ланч в будни. За оставленные на столе в библиотеке книги можете не переживать: их уберут только в том случае, если вы уйдете надолго.

Библиотека в Доме культуры "ГЭС-2"

В отличие от двух предыдущих вариантов, библиотека в "ГЭС-2" пока не может похвастаться простором и большим читательским каталогом. Скорей, это уютный уголок для чтения на втором этаже Дома культуры. Впрочем, организаторы уверяют, что книжный фонд создавался кураторской командой ГЭС-2: любая книга на полке здесь – по рекомендации эксперта. Кроме того, у библиотеки есть ряд преимуществ: во-первых, невероятный вид на фойе, которое выходит стеклянными окнами на Болотную набережную. Во-вторых, при оформлении читательского билета вы можете вынести издания из библиотеки в другие пространства Дома культура. Например, на Центральной платформе удобно расположиться на ступенях с книгой в руках в ожидании очередной лекции или перформанса. Если решите прерваться на кофе, останется только спуститься на первый этаж. Столики в кафе на Проспекте смотрят на Рощу: чем не пейзаж для размышлений об искусстве, особенно, в хорошую погоду.