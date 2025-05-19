Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович

Не стало Юрия Григоровича – одного из самых влиятельных хореографов XX века. Легенда советского и российского балета ушел из жизни на 99-м году, о его смерти стало известно 19 мая.

Григорович – имя, которое не просто знают в мире танца, его считают символом русской балетной школы. Он был не только создателем оригинальных постановок, но и тем, кто сформировал художественное лицо Большого театра на десятилетия.

Юрий Николаевич родился в Ленинграде в 1927 году. Вырос в атмосфере балета – его мать танцевала в Мариинке, а сам он учился у выдающихся педагогов Бориса Шаврова и Алексея Писарева. В 1947 году стал солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (сегодня – Мариинский театр), где выступал до 1957 года. Спустя несколько лет стал балетмейстером этого же театра.

Переломный момент в карьере Григоровича – 1964 год, когда его пригласили в Большой театр. Здесь он проработал более 30 лет на посту главного балетмейстера и стал автором эпохальных спектаклей: "Спартак", "Иван Грозный", "Легенда о любви", "Золотой век" – все эти балеты вписали его имя в историю мирового искусства. С 2008 года он вновь вошел в штат театра как хореограф и до конца жизни оставался активным участником творческой жизни сцены.

Юрий Григорович поставил восемь оригинальных балетов и создал современные редакции почти всех классических постановок – от "Лебединого озера" до "Щелкунчика". Его работы стали основой репертуара Большого театра и визитной карточкой России на международных гастролях.

Уход Юрия Григоровича – огромная потеря для культуры. Его вклад в развитие балета невозможно переоценить: он дал русскому танцу новое дыхание, объединив традицию и масштабную режиссуру. Его стиль, внимание к драматургии и сценографии до сих пор вдохновляют хореографов по всему миру.