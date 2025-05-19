Выставка "Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии" в Новой Третьяковке

В середине мая в Государственной Третьяковской галерее открылась выставка, посвященная восточным мотивам в искусстве русских художников. Проект занимает четыре зала экспозиционного пространства галереи на Крымском Валу и включает работы из коллекции ГТГ, ранее не демонстрировавшиеся в широком масштабе. Интересно, что авторы, чье творчество вошло в состав выставки, не являются представителями одной школы или единого направления. Преследуя разные задачи в искусстве, русские художники обращались за вдохновением к живописным ландшафтам Центральной Азии – и создавали шедевры, способные зажечь самый безучастный взгляд.





Некоторые из представленных в проекте авторов были эвакуированы в Центральную Азию в годы Великой Отечественной войны, другие намеренно держали путь на Восток. Модернисты и неоклассики, живописцы, графики и скульпторы, все они стремились передать впечатления от быта, природы и повседневной жизни Туркестана в своих работах. Например, художник Александр Волков (1886–1957), рожденный в Фергане, получил образование в Москве и в Киеве, после чего вернулся в Среднюю Азию, где смог полностью посвятить себя искусству. Будни в Ташкенте наполнили творчество Волкова простыми сюжетами, в которых живописец-новатор умел находить и праздник, и загадку, передавая привычные для узбекского уклада жизни сцены ("На арбе", 1921, "Караван", 1923, "Гранатовая чайхана", 1924, "Свадьба. Фрагмент", 1927) языком экспрессионизма и кубизма.





Уроженец Кыргызстана, Семен Чуйков (1902–1980) плотно ассоциировал свою творческую жизнь с родиной, хотя и много путешествовал по разным странам. Чуйков открыл в Бишкеке музей искусства и основал художественное училище, гордо носящее его имя по сей день. Семена Чуйкова неслучайно считают основоположником современного киргизского искусства: реализм на его полотнах пропитан романтикой и высокой чувствительностью к цвету ("Собрание в ауле, Турксиб", 1929, "Мальчик с рыбой", 1929), что делает работы живописца далекими от подражания действительности. Сын художника, Иван Чуйков, в некотором смысле пошел по стопам отца, прославившись как один из пионеров круга московского концептуализма, культурного андерграунда позднего советского периода.





Еще один участник выставки, живописец Лев Крамаренко (1888–1942), в расцвете своей карьеры путешествовал на юг и восток страны: на Кавказ, в Бухару и в Самарканд, где много писал и рисовал с натуры. Азиатские серии Крамаренко резко контрастируют с характерным для его зрелого творчества монументальным стилем: в них отражен лучший опыт постимпрессионизма, которому художник учился в молодости у французских коллег ("Керамика", 1934, "Вечер в Бухаре", 1935, "Бухара", 1935). Сильное влияние Центральная Азия оказала и на творчество Кузьмы Петрова-Водкина (1878–1939); цикл его самаркандских этюдов родился во время архитектурной экспедиции в древнюю Согдиану. По признанию Петрова-Водкина, поездка в Самарканд, равно как и путешествие в Северную Африку, вдохновила его много и радостно работать, не испытывая при этом усталости ("Самарканд, Биби-Ханым", 1921).





Кроме вышеупомянутых авторов, на выставке также представлены произведения Павла Кузнецова, Беатрисы Сандомирской, Александра Самохвалова, Михаила Курзина, Павла Бенькова, Степана Карпова и других. У каждого художника своя история знакомства с таинственной Азией, свой путь на Восток. В фокусе новой выставки в Третьяковской галерее - встреча гениев искусства с местом, давшим жизнь десяткам шедевров.

Возрастное ограничение: 12+

Выставка "Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии" в Новой Третьяковке продлится до 28 сентября 2025 года. Подробности смотрите на сайте галереи.