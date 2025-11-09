Умер художник Эрик Булатов

На 93-м году жизни скончался выдающийся российский художник Эрик Булатов. Информацию о смерти подтвердила Российская академия художеств.

Булатов являлся ключевой фигурой в современном отечественном искусстве, стоял у истоков формирования московского концептуализма и соц-арта. Его творческое наследие включает работы в различных стилевых направлениях, включая поп-арт и фотореализм.

Художник получил мировое признание благодаря своим новаторским произведениям. Наиболее известная работа Булатова – картина "Слава КПСС" 1975 года – ушла с молотка на аукционе Phillips в Лондоне в 2008 году за рекордные 2,1 миллиона долларов. Долгое время он возглавлял рейтинг самых дорогих российских художников.

Эрик Булатов появился на свет в 1933 году в Свердловске. Он окончил Московскую среднюю художественную школу и Московский государственный художественный институт. С конца 1980-х годов художник проживал за границей – сначала в Нью-Йорке, затем в Париже, продолжая активную творческую деятельность.

Произведения мастера хранятся в крупнейших музеях мира, включая Третьяковскую галерею в Москве, Центр Помпиду в Париже и Музей Гуггенхайма. Информация о дате и месте прощания с художником будет объявлена дополнительно.

