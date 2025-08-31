Пафос, призыв, ирония: Эрик Булатов признан самым дорогим ныне живущим художником России

Плакатные надписи напротив божественно скучных природных пейзажей и типичных для советского быта сцен: например, "Иду" на фоне голубейшего неба, "Не прислоняться", загораживающее лесную полосу, коммунистический символ, восходящий над морем, словно диск солнца… Картины Булатова легко идентифицировать – гораздо сложней их отнести к определенному художественному стилю. Критики находят в работах живописца следы соц-арта, поп-арта и фотореализма, но даже суммарное значение этих терминов не передает всю самобытность манеры художника.





Полотна Эрика Булатова наполнены светом и необыкновенным простором: порой кажется, что они ближе к жизни, чем сама жизнь, – только иронично-отрицающие текстовые фрагменты отбрасывают тень сомнения на сюжеты картин. Сиди или иди, а если иди, то куда? Вход есть или его все-таки нет? Вопросы, которые опредмечивает автор на холсте, понятны каждому – в этом смысле его искусство вряд ли можно назвать элитарным. Однако именно ясность и конкретность булатовского метода составляют его жизненную философию. В возрасте 91 года Эрик Булатов продолжает свой творческий путь, начатый в далеких 1950-х в Институте имени Сурикова.





Как автор Эрик Булатов остается продуктивным во многих отношениях. Десятилетия его живописной карьеры отмечены не только большим количеством картин, но и воспоминаниями о реалиях советской художественной жизни. Несколько автобиографических фактов из мемуаров Булатова ниже помогут составить портрет "самого дорогого (и самого интересного?) ныне живущего художника России".

Бунтарь в искусстве и в жизни

Свои студенческие годы на живописном факультете Суриковского института Булатов вспоминает с двойственным чувством. С одной стороны, художник сравнивает институт с "мрачной глухой провинцией", сетуя на подспудное ощущение неправильно выбранного курса в рамках учебы. С другой стороны, он тепло отзывается о некоторых своих преподавателях, например, об историке искусства Михаиле Алпатове и художнике театра Михаиле Курилко, которые стремились привить студентам "свободомыслие" в творчестве. Булатову завет передался: в годы обучения в Суриковском молодого живописца главным образом интересовали сформулированные им же самим задачи, например, методы конструирования пространства (а не подражание натуре, провозглашенное в советском социалистическом искусстве как эталон). В 1956 году Эрик Булатов и вовсе принял участие в студенческом бунте, выступая за реформу художественного образования.





Ценил влияние "формализма"

Для художника прослыть формалистом в советское время (особенно, в сталинскую эпоху) означало поставить под вопрос собственную карьеру в искусстве. Однако само содержание термина "формализм" было крайне расплывчатым. В 1960-е годы на эту тему ходил анекдот: "Формалист это тот, кто учится у трех "Ф": Фалька, Фаворского и Фонвизина". Эрик Булатов знал всех "формалистов", хотя не считался непосредственным учеником ни одного из них. Роберт Фальк преподавал в Институте имени Сурикова, в мастерскую к Владимиру Фаворскому Булатов ходил со своим другом, Олегом Васильевым, а с Артуром Фонвизиным художник познакомился случайно. Все три встречи сильно повлияли на молодого живописца. "Фальк был живописной культурой <…>, Фаворский был мудростью искусства и одновременно его совестью. Фонвизин воплощал артистизм <…>." – описывает Булатов столь важные для него три "Ф" в мемуарах.





Разделял работу и творчество

Окончив Суриковский институт в 1958 году и желая оставаться свободным живописцем, Булатов пришел к выводу, что деньги нужно зарабатывать "каким-нибудь другим делом". Выбор пал на книжную графику, так как, во-первых, она воплощала собой довольно прибыльный способ заработка в искусстве (и один из немногих доступных в советское время), во-вторых, в ней было больше места для творческого эксперимента, чем в "полноформатных" художественных жанрах. Книжной графике Булатов и его друг Васильев обучались у Ильи Кабакова – Кабаков привел молодых иллюстраторов в издательство "Детский мир" (позже переименованное в "Малыш"), где Эрик и Олег проработали более 30 лет. Булатов вспоминает, что оформлению книг он уделял половину года, а оставшиеся шесть месяцев – собственной живописной практике. Таким образом художнику хватало денег на жизнь и времени на творчество, чем он лично был очень доволен.