Как быть искусству после смерти авангарда? Мнение обозревателя ARTnews

В своей недавно вышедшей книге "Рассеянное внимание. Как мы смотрим на искусство и перформанс сегодня" (18+) Клэр Бишоп отмечает, что работы современных художников уже не прогнозируют события (как это было раньше), а являются симптомами обстоятельств более широкого порядка.

Обозреватель американского издания об искусстве ARTnews Луи Бери вдохновился наблюдением Бишоп и опубликовал небольшую рефлексию о будущем авангарда. Спойлер: по мнению автора, его нет, но есть место надежде.





Погрузившись в историю искусства XX века, мы обнаружим интересную закономерность между произведениями, снискавшими славу и признание:

в идейном содержании все они опережали время, в котором были созданы. "Черный квадрат" Малевича, "Фонтан" Дюшана, серии шелкографии Энди Уорхола – мировая известность этих работ словно подтверждает теорию прогностической ценности искусства. Иными словами, работа художника как глашатай будущего, предвестник глобальных перемен. Однако, по мнению колумниста ARTnews Луи Бери, период, когда искусство – в его традиционном понимании – имело привилегию прогнозировать завтра, остался позади.





Скорость изменений, в которой мы волей-неволей присутствуем почти перманентно, ошеломительна: несколько раз за час мы узнаем о срочных международных новостях, в то время как наш сосед, коллега или случайно "принятый в друзья" приятель без устали выкладывает в ленту детали своей суетливой повседневности. Справляться с настоящим становится все сложней, что уже говорить о будущем, в которое страшновато заглядывать. По мнению Бери, провидческий потенциал – пусть и в достаточно непривычной форме – в дальнейшем сохранится лишь у парахудожественных цифровых практик, таких как эксперименты деятелей современного искусства с ИИ или даже "народный" контент в соцсетях – мемы, короткие видео пользователей… Именно такие практики сообщают традиционной культуре и ее приверженцам, что происходит в мире сейчас, а не наоборот.





Это отнюдь не означает, что привычные художественные медиумы – живопись, фотография, видео, перформанс – перестанут существовать. Они останутся с нами – проблема лишь в том, что "настоящему искусству" будет сложней балансировать на острие культурного дискурса (читай, сохранять актуальность). В эпоху, когда циклы фабрикации идей сменяют друг друга со скоростью свайпа, даже авторы, замеченные в серьезных художественных проектах лет 15 назад, переходят на создание околоартистического контента. И хотя некоторые галереи продолжают попытки предсказывать грядущие тренды и вызовы, обычно это выглядит не слишком убедительно: в гонке против жизни сложно выйти победителем.



Так не разумнее ли для художников – заключает Бери, – признать свое состояние неизбежного опоздания и продолжить делать искусство? Возможно, последняя стратегия уступает авангарду в гламурности, но она дает и преимущества: увидеть реальность, принять ее и строить свою жизнь, исходя из этого понимания.

