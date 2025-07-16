"Театральный бульвар" на открытых площадках Москвы: ни дня лета без искусства

Пока театры Москвы собираются на летние каникулы, в столице полным ходом идет "Театральный бульвар", самый масштабный фестиваль в области драматического искусства в стране.





За 92 дня лета зрители увидят порядка 600 спектаклей. Среди участников есть как именитые театры, так и начинающие коллективы, лауреаты театральных премий и экспериментальные объединения. Все площадки фестиваля удобно расположены в центре Москвы: на Патриарших прудах, на Чистопрудном, Цветном и Покровском бульваре, а также в музейном парке "Политех".

Главный вопрос, с которого стоит начать свое путешествие по вселенной "Театрального бульвара": на что идти? Плохая новость: так как участников в этом году более 300, не все понравившиеся зрителям спектакли будут показывать дважды. Хорошая новость состоит в том, что даже спонтанный выбор постановки с высокой вероятностью станет удачным: ведь случайности не случайны, и волшебная атмосфера "Театрального фестиваля" еще раз убеждает нас в этом.





Если вы все же предпочитаете продумать свой визит, советуем при выборе в первую очередь ориентироваться на жанр выступления. Детям скучать точно не придется: программа фестиваля богата на сюжеты, где сказка переплетается с былью, фантастика – с поп-наукой, а серьезные темы поданы в игриво-шуточной манере. Например, история от творческого объединения "Таратумб" о неком Михаиле Михайловиче, который у себя дома на Крайнем Севере приютил мамонта, верней, его ожившее чучело, моржа и белого медведя ("Морж, учитель и поэт", 6+). Или мим-клоунады от театра "Каникулы" о команде небольшого кораблика, обитавшего в привычной ему морской стихии, пока однажды судно не прибило к берегу, а его экипажу не пришлось думать, как жить дальше ("Морячки на каникулах", 6+).





Театр невозможен без любви (во всех смыслах слова): романтично настроенной аудитории организаторы фестиваля предлагают погрузиться в лирику и нежность. Моноспектакль и одновременно опера об ожидании девушкой чувства, встречи, которая вот-вот состоится, представляет "Первый Театр" из Новосибирска ("Ожидание. Монолог Женщины", 16+). Рассказ о делах сердечных глазами другой половины человечества можно будет услышать на выступлении московского коллектива "НОНЧИР" ("Мужская версия любви", 16+).





Ряд участников фестиваля привнесли в программу разнообразие, немного отойдя от жанра классического театрального действа. Режиссер Иван Дятлов совместно с театром танца "Вариация" приглашают на домашнюю дискотеку под энергичный музыкальный аккомпанемент ("Квартирник", 16+). Любителей истории, литературы и пеших прогулок ищут Красноярский музыкальный театр и Творческая лаборатория "Арт-Проект": чтобы вместе выйти на променад в центре Москвы и услышать аудиоспектакль по мотивам пьесы Чехова ("Три сестры. Тропа Ирины", 12+).





Стать активным соучастником процесса легко, присоединившись к одной из творческих лабораторий фестиваля. Решайте, что для вас интересней: создать персонажей-антиподов вместе с мастерской "Клумба из тумбы" (0+), отметить день рождения Маяковского с театром "Пух и Прах" (12+) или обсудить сюжеты иммерсивных спектаклей от театральной мастерской "Вахтангов" (6+).





"Театральный бульвар" – история не только про зрительство, но и про вовлеченность. Думать, сопереживать, подпевать и взаимодействовать с актерами могут взрослые и дети в необыкновенном пространстве творчества, единства и экспериментов.

Вход свободный, на некоторые мероприятия необходима регистрация.

Афиша фестиваля регулярно обновляется. В случае неблагоприятных погодных условий, спектакли могут быть отменены.

Подробности смотрите на сайте фестиваля.