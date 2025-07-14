Арт-персона июля: художница Дина Боровик (Q&A)

Дина Боровик – художница, работающая на стыке живописи, инсталляции, скульптуры и текстиля. Исследует наивность, абсурд и повседневность, переплетая их с фантастическим и элементами личного мифа.

Выпускница МГХПА им. Строганова. С 2014 года работает сценографом и художником по костюмам, сотрудничала с Театром им. Вахтангова, Театриумом на Серпуховке и Дягилевским фестивалем. Член Московского Союза Художников, участница ярмарок современного искусства, с 2025 года – резидент ЦСИ Винзавод и участница 11 сезона Открытых студий. Работы Дины находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Персональная выставка Дины Боровик "Хрущевки тоже попадают в Рай" (0+) идет сейчас в ЦСИ Винзавод в рамках направления "Винзавод.Эксперимент" и продлится до 26 июля.





Q&A

(или продолжи мысль)

– Каждое утро я…

– … просыпаюсь в хрущевке – это не просто слово, а пространство, которое стало для меня источником вдохновения и отправной точкой нового проекта.

– Мой идеальный день…

– … начинается с тишины и утренних записей в дневник, продолжается завтраком с близкими, насыщенной работой в мастерской, а заканчивается прогулкой и выдохом на природе.





– Я решила связать жизнь с искусством, потому что…

– … это был мой способ говорить с миром – возможность переваривать то, что происходит и снаружи, и внутри. Не напрямую, а через образы, через что-то хрупкое и странное, но при этом честное.

– В моей мастерской вы найдете…

– … больших, маленьких и мягких динозавров, диско-метеорит, краски, ткани, перья и найденные объекты. Здесь же – неоновую вывеску "Динозавры навсегда", части инсталляций и много работ на стенах и повсюду.

– Искусство современно, когда оно…

– … попадает внутрь, цепляет что-то личное, даже если ты не сразу понимаешь, почему. Когда в нем есть воздух – и хрупкость, и нежность одновременно.





– Раньше я думала, …

– … что хрущевки – это временное, серое и ненужное. Но со временем я осознала, … – … что это мой дом, мой личный код и мой первый миф.

– Мы живем в подходящее время для того чтобы…

– … оглянуться – бережно собирать забытое, всматриваться в простое, находя в нем тишину, уязвимость и пространство для рефлексии. И на этом создавать свои новые миры.

– Не могу представить свою жизнь…

– … без возможности превращать чувства в формы. Это мой способ оставаться на плаву.





– Мне интересно следить…

– … за тем, как уходит то, что мы не замечали. Оно уходит тихо – и только тогда начинаешь осознавать, как много оно значило.

– До конца лета я обязательно…

– … понаблюдаю за тем, как меняется мой район. Он постепенно уходит – и я хочу сохранить его в памяти.





– Горжусь, …

– … что смогла поговорить с собой через эту выставку. И что она отзывается в других.

– Выставка "Хрущевки тоже попадают в Рай" (0+) в ЦСИ Винзавод – ...

– … это про прощание, которое хочется сделать теплым. Про фантазию о том, что даже самые простые вещи могут получить свое место в вечности.