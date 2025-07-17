Amazon объявил о перезапуске фильма "Основной инстинкт"

Эротический триллер 90-х возвращается – студия Amazon MGM официально готовит перезапуск легендарной киноленты "Основной инстинкт". Проект находится в разработке, и над сценарием уже трудится автор оригинала Джо Эстерхаз, что обещает сохранить знакомую остроту и интригу.

По данным СМИ, Amazon купил права на франшизу за 2 миллиона долларов. Если фильм пойдет в производство, сумма может вырасти в два раза. Производством займутся Скотт Стубер и Крэйг Баумгартен – за их плечами такие проекты, как "Академия Амбрелла" и "Никогда не сдавайся".

Важно отметить, что это не ремейк, а именно перезапуск – сюжет получит новое развитие, но сохранит дух оригинала. Команда уверяет, что фильм будет максимально провокационным и даже "антипрогрессивным" – заявление, которое уже вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Пока не раскрываются ни дата релиза, ни актерский состав, но слухи намекают: Шэрон Стоун могут снова пригласить сыграть Кэтрин Трамелл – в каком-либо новом контексте или эпизодической роли.

Оригинальный "Основной инстинкт" с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун стал культовым и собрал более 350 миллионов долларов по всему миру. Самым запоминающимся моментом фильма навсегда осталась сцена допроса Кэтрин.