Мечтая эту жизнь: интервью с режиссером мастерской "La vida es sueno" Еленой Карговской

Двери творческих мастерских открыты для артистичных лингвистов каждый год. Если вы давно получили высшее образование и больше не связаны с жизнью университета, вы можете прийти на показы студий в качестве зрителя. Кто знает, возможно для вас это станет началом интересного погружения в мир искусства, которое не знает национальных границ.

Елена Карговская, художественный руководитель творческой мастерской "La vida es sueño" при Российском университете дружбы народов (РУДН) рассказала в беседе с Клео.ру об истории интересного названия мастерской, особенностях репетиций на иностранном языке и колоритном репертуаре театра.

Елена Александровна также является преподавателем испанского языка РУДН и автором более 30 научных публикаций в журналах ВАК и Web of Science и нескольких учебников испанского языка, переводчиком-референтом.

– Почему "La vida es sueño"?

– "La vida es sueño" переводится с испанского как "Жизнь есть сон". Мы выбрали это название по нескольким причинам. Во-первых, это дань великому писателю Кальдерону де ла Барка. Одна из идей его пьесы заключается в том, что во сне человек может совершать поступки, которые в жизни ему совершить не дано в силу различных ограничений. Так и в театре мы можем делать то, на что, вероятно, никогда бы не решились в жизни. Во-вторых, слово "sueño" означает на испанском не только "сон", но и "мечту". Многие ребята приходят в Мастерскую, чтобы исполнить свои мечты. Наш девиз: "¡No hay nada imposible!", что в переводе с испанского означает "Нет ничего невозможного!"





– Как часто вы ставите спектакли?

– По-разному: иногда мы ставим по 2-3 спектакля за семестр, а иногда работаем целый год над одним проектом. Помимо спектаклей мы организуем различные мероприятия: концерты, конкурсы переводов, фестивали, дни культуры испаноязычных стран, круглые столы и дискуссионные клубы. Мы сотрудничаем с Ибероамериканским культурным центром Библиотеки иностранной литературы и с Институтом Сервантеса.

– Какая постановка творческой мастерской, на ваш взгляд, вышла особенно удачной?

– Это все равно что спросить, кого из своих детей вы больше любите! Безусловно, большие проекты, такие как "Фрида", "Ай, Кармела!", "Страсти Христовы", "Из праха в прах", "Шесть с половиной" и "Смеяться плача" – стали для нас очень серьезными вехами.





– Важен ли уровень владения испанским для участия в мастерской?

– И да, и нет. Для участия в мастерской желательно иметь уровень владения испанским не ниже В1. Однако у нас были случаи, когда студенты 1-го курса справлялись с очень серьезными ролями, выучив текст на слух и вложив в исполнение изрядную долю таланта. Так что, возвращаясь к нашему девизу: при желании, нет ничего невозможного!

– Взаимодействие носителей и неносителей языка: что оно привносит в процесс?

– Дружбу народов – ни больше, ни меньше. Иногда даже больше, чем просто дружбу. И я говорю не только про романтику: для многих ребят Творческая Мастерская "La vida es sueño" стала как семья.





– Опишите вашего идеального зрителя.

– Наш идеальный зритель – это умный, вдумчивый, внимательный, любопытный и тонко чувствующий человек. Владение испанским при этом совсем не обязательно.

– Какие планы на этот год?

Я планирую закончить работу над постановкой спектакля "Как вода для шоколада" по роману Лауры Эскивель. Также в планах принять участие в Фестивале иностранных языков, организовать встречи Дискуссионного клуба и Клуба театрализованного чтения, а в завершении сезона – провести выездную летнюю школу. К тому же, за лето можно успеть написать сценарий нового спектакля.