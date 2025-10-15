Проект "Смыслы и промыслы" от РОСИЗО продолжает путешествие по России

Для гостей московской штаб-квартиры РОСИЗО это лето запомнилось исследованием практик неофициального искусства. Выставка "Искусство за закрытыми дверями" (12+) продемонстрировала, как развивался и набирал силу формат квартирных вернисажей и последующих встреч художников в среде советского андеграунда.





Параллельно выставке РОСИЗО начал подготовку к событию общероссийского масштаба. География проекта "Смыслы и промыслы" (под эгидой государственной программы "Народные художественные промыслы") охватывает три российских города – Оренбург, Тулу и Казань. В них пройдут (а где-то уже прошли) выставки национального декоративно-прикладного искусства до конца года. Это минимальный план по развитию инициативы на 2025 год.

С 25 июля по 28 сентября выставка "Смыслы и промыслы" гостила в Оренбургском областном музее изобразительных искусств. Осенью к проекту присоединились Тула и Казань: в Тульском музейном объединении экспозиция будет работать до 30 ноября, а в Национальном музее Республики Татарстан – до 14 декабря.





Цель проекта "Смыслы и промыслы" понятна интуитивно: представить творчество народных мастеров зрителю, передать культурный колорит отдельного региона России через работы его художников. В основу "путешествующей" экспозиции легли работы из собраний РОСИЗО, Государственного музея искусства народов Востока и Союза художников России.





Вклад в экспозицию сделали и региональные институции, придав выставкам каждого из городов-участников характерный акцент. Так, рукоделие оренбургских мастериц в экспозиции символизирует ажурный пуховый платок, связанный вручную на спицах. Казанские промыслы неизменно мозаичны: нити из цветной, замысловатой мозаики покрывают национальную одежду и аксессуары за стеклом витрин. Специально для выставки в Туле были привезены кружевные панно, самовары и городская игрушка. Кроме того, экспозицию украсили вышивка из Самары, берестяные лукошки из Великого Устюга, чукотская обувь, таймырские шапки-капора – всего около 260 экспонатов из федеральных и региональных музейных собраний.





Впрочем, удивляет не только искусность с которой работали русские мастера, но и материалы, задействованные в промыслах. Например, ростовская и усольская финифть из коллекции РОСИЗО – способ украшения утвари, включающий в себя роспись и обжиг тонкого слоя эмали. Для создания мужских головных уборов мастера использовали оленьи сухожилия, а для вязания пуховых платков – козий пух.

Такому богатству и разнообразию материалов сегодня остается только позавидовать. В век массового, быстрого производства, некачественной, но растущей в цене продукции, особенно радуешься встрече с народным искусством, ведь оно позволяет почувствовать ценность ручной работы и авторского подхода в творчестве.

Возрастное ограничение: 6+

Подробности проекта "Смыслы и промыслы" смотрите на сайте РОСИЗО и на сайтах музеев-участников.