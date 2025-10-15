Песня Валерии прошла отборочный этап премии "Грэмми"

Песня Валерии "Исцелю" вошла в список претендентов на премию "Грэмми", став первым российским поп-треком, достигшим этого уровня. До сих пор отечественные исполнители получали престижную награду исключительно в классических номинациях, что делает нынешнее событие беспрецедентным для российской эстрады.

Композиция из одноименного альбома, представленного публике в 2025 году, прошла отборочный этап конкурса, в ходе которого профессиональные эксперты Академии звукозаписи выбирают претендентов из десятков тысяч заявок со всего мира. На следующей стадии члены Академии определят окончательных номинантов, чьи имена будут объявлены в ближайшие месяцы.

Исторически "Грэмми" для России ассоциировалась с академической музыкой. Первыми обладателями награды становились выдающиеся исполнители прошлого – Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Владимир Ашкенази, Евгений Кисин, Максим Венгеров, Юрий Башмет и Родион Щедрин. В 2018 году к ним присоединился пианист Даниил Трифонов, ставший самым молодым лауреатом в истории российской классической школы. Поп-музыкантам из России до настоящего момента не удавалось даже попасть в список номинантов.

Даже если трек Валерии не войдет в финальный список номинантов "Грэмми", сам факт участия уже считается важным прорывом. Впервые российский поп-проект получил шанс быть оцененным наравне с международными звездами – от Бейонсе и Тейлор Свифт до Адель и The Weeknd.