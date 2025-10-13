"Шоумен" Сергей Лазарева: новая концертная программа артиста – в самое сердце

Санкт-Петербург называют культурной столицей России. И многие артисты считают за честь премьеры делать именно в городе на Неве. Здесь – особая публика, реакцию и прием которой можно считать своеобразным камертоном успеха. Первые два концерта нового шоу Сергея Лазарева под названием "Шоумен" состоялись тоже здесь.

Эту программу Лазарев анонсировал еще год назад. И все это время певец не только гастролировал с прежним шоу "Я не боюсь", но и параллельно готовил новое – еще более масштабное, впечатляющее, яркое.

Такими у нас на эстраде разве что Филипп Киркоров может похвастаться, а Сергей Лазарев – его лучший ученик.

"Я учился делать яркие шоу у именитых артистов, – говорил он накануне премьеры. – У меня тоже туры большие, и огромные фуры с оборудованием. И все свои деньги, которые заработал непосильным трудом на прошлом туре, "вбухиваю" в эту программу. Эдакий круговорот: тратишь много денег, чтобы сделать шоу, потом его отбиваешь долгие-долгие концерты, затем начинаешь зарабатывать, чтобы потратиться в итоге на новую программу. Но мне не жалко, потому что хочу, чтобы уровень нашей музыкальной и концертной индустрии только рос".

И каждый раз Сергей Лазарев поднимает собственную и без того очень высокую планку. Это можно сравнить с прыжками в легкой атлетике, когда для установления мировых рекордов спортсмены часто поднимают планку на сантиметр, чтобы гарантировать себе и зрителям, что рекорд будет.

Легкая атлетика, акробатика, бег и другие виды спорта в "Шоумене" были. Сергей Лазарев пел лежа, вращаясь, паря на подвесе, делал переднее сальто. И ни разу не сбилось дыхание, ни разу он не сфальшивил.

Премьеры песен с вышедшего в июле диска "Мы и есть любовь" на протяжении двух с лишним часов чередовались с проверенными временем хитами – "Алый закат", "Я не боюсь", "Вкус малины", "В самое сердце". И попадали в самое сердце.





Причем перед нами был не просто набор концертных номеров, а разворачивалось музыкально-драматическое действо, где зрители благодаря эффектной видеопроекции, декорациями и костюмам оказывались в Древнем Риме, во временах готики, в период конструктивизма Малевича, под водой и в воздухе. Эдакий экскурс по эпохам, стилям и героям, у которых Лазарев и черпал вдохновение для этой программы.

"Образы, которые я примеряю на себя, это мои эмоции, мечты, страхи", – говорит музыкант.

А еще он расшифровал значение названия новой программы "Шоумен". "Шоумен призван дарить людям эмоции", – улыбается Сергей.

Поддержали же его в Петербурге многие друзья: телеведущая Лера Кудрявцева, актер, продюсер и ведущий Андрей Разыграев, автор песен многих звезд Олег Влади. В Москве, где Сергей Лазарев будет представлять "Шоумена" с 16 по 18 октября, знаменитых гостей будет еще больше – коллеги наверняка захотят увидеть сложнейшую в постановочном плане программу, где и движущиеся платформы, и лифты, и многоуровневая сцена. Увидеть и позавидовать, поскольку мало кто сегодня способен создать такое.

А уже с конца октября Лазарев отправится на гастроли по стране – впереди три десятка концертов, график которых расписан до марта будущего года. Певец обещает, что в каждом из городов тура зрители увидят то же высокотехнологичное шоу, что и жители Петербурга и Москвы.