День рождения SISTEMA GALLERY: открытие "Отдела кадров" и персональных экспозиций

В Москве состоялось праздничное открытие сразу трех выставок в честь дня рождения SISTEMA GALLERY, которая за три года своего существования успела стать заметным игроком на российской арт-сцене. Галерея не просто отметила дату, она подвела итоги насыщенной деятельности и одновременно задала новые векторы развития.





С момента своего основания галерея провела около сорока выставочных проектов, организовала цикл лекций, мастер-классов и открыла восемь мастерских на Земляном Валу. За это время ее посетили свыше 120 тысяч человек. Поддержка со стороны АФК "Система" и МТС Банк Private позволила галерее не только развивать внутреннюю инфраструктуру, но и уверенно укреплять позиции на рынке искусства.

Праздничный вечер собрал в пространстве SISTEMA GALLERY многих представителей светской Москвы и мира культуры – от искусствоведов и меценатов до артистов и дизайнеров. Гостям был представлен проект "Отдел кадров", курируемый Константином Звездочетовым и Ольгой Турчиной. Экспозиция построена вокруг диалога кино и изобразительного искусства, где советская киноклассика становится вдохновением для современных художников, сотрудничающих с галереей.





Параллельно открылись персональные выставки Даши Мальцевой и Дарьи Пасечник. Мальцева представила масштабную серию работ под названием "Сеть артефактов", исследующую взаимодействие традиционного художественного языка с цифровыми технологиями. В ее произведениях используются нестандартные материалы – от монтажной пены до пенополистирола, – что превращает картины в визуальные "памятники эпохи перехода".





Дарья Пасечник, в свою очередь, обратилась к теме цифрового эскапизма. Её проект "Посты из ниоткуда" оформлен как сказочный визуальный побег от перегруженной реальности интернета. Художница предлагает 12 работ с элементами поп-культуры и мифологических образов, дополненных звуковым сопровождением и ювелирными объектами, созданными по мотивам картин.

Сегодня SISTEMA GALLERY – это не просто выставочное пространство, но и активно формирующееся сообщество, объединяющее коллекционеров, критиков, художников и зрителей. В планах – расширение пространства, открытие арт-кафе, книжного магазина и новых мастерских. Одновременно продолжается работа над формированием закрытого клуба друзей галереи, в рамках которого проходят дискуссии о будущем искусства и трендах рынка.





Новые выставки можно посетить в течение июля, каждая из которых по-своему раскрывает дух времени, предлагая зрителям разные перспективы на современную визуальную культуру.