"На пике века" Пегги Гуггенхайм: скандалы, интриги и любовь к искусству длиной в жизнь

Пегги Гуггенхайм (урожденная – Маргарет Гуггенхайм) – американская галеристка, меценат, обладательница огромной коллекции искусства ХХ века, которая легла в основу создания музея ее имени. А еще Пегги – наследница богатого рода Гуггенхаймов: ее дядя, Соломон Гуггенхайм, основал фамильный фонд по признанию современного искусства в Нью-Йорке в конце 1930-х годов.

В отличие от многих коллег-художников, начинавших творить в полной безвестности и при ограниченных финансах, героиня имела карт-бланш от судьбы: опыт старшего поколения, подходящее окружение и, конечно, деньги. Тем не менее, решив обнародовать свою коллекцию абстрактных работ, Пегги Гуггенхайм сделала настоящий выбор, которому посвятила впоследствии мемуары.





Мемуары Пегги Гуггенхайм впервые увидели свет в далеком 1946 году, после чего переиздавались с существенными дополнениями в 1960 и 1979 годах. В последней редакции были объединены тексты "На пике века" и "Исповеди одержимой искусством", двух изначально несвязанных частей.

Литературные круги середины прошлого столетия, как в Америке, так и в Европе, приняли издание, мягко говоря, прохладно: откровенность, с которой Пегги рассказывала о личной жизни, ее небрежность в обсуждении материальных вопросов шокировала критиков. Как книга о становлении искусства может быть написана таким вульгарным тоном? – недоумевали журналисты. Невысокого мнения они были и о писательских способностях Пегги.





Спустя половину века взгляд на детище известной галеристки в культурной среде сильно изменился. Многие книжные обозреватели сегодня отмечают смелость и незаурядность личности Гуггенхайм младшей. Избыточные подробности в изложении ныне трактуются как плюс: возможность ощутить себя частью арт-мира того времени. На отечественном рынке публикация на русском языке появилась в 2018 году, благодаря совместной работе издательства Ad Marginem и Музея "Гараж". На удивление, среди аннотаций редакторов и любительских отзывов профессиональную рецензию на книгу найти довольно сложно.





Так о чем же ведет речь Пегги Гуггенхайм в своих знаменитых мемуарах? В первую очередь, о жизненном пути: автор начинает с детства, выражая гордость за род Гуггенхаймов. Ее предки эмигрировали в Америку из Швейцарии в начале ХХ века и сумели не только обустроить быт на новой земле, но и сколотить неплохое состояние.

Хотя деньги не уберегли семейство от всех бед (отношения между отцом и матерью будущей галеристки рано пошли под откос, а когда Пегги было 14, глава семейства погиб на борту "Титаника"), они определенно облегчили жизнь Маргарет и ее сестер. У младшей Гуггенхайм были почти безграничные возможности досуга: путешествия, светские рауты, роскошный гардероб – и все же девушка томилась в состоянии неопределенности, параллельно осваивая интересные ей дисциплины: историю, экономику, итальянский.





"Мое желание увидеть все находилось в контрасте с отсутствием подлинного интереса к местам моих путешествий. Причиной тому была иная страсть. Очень скоро я знала наизусть, где в Европе хранится какая картина, и объездила все эти места <…>" – описывает автор зарождение своего влечения к искусству.

В молодости Пегги занималась случайными подработками: в военной конторе, у знакомого дантиста, в книжном магазине, но безмерно больше ей дал опыт личного характера. Ее первый союз с живописцем Лоуренсом Вейлом открыл перед Гуггенхайм младшей изысканный, капризный мир искусства – мир, куда она захотела попасть всей душой.

После развода с Вейлом, героиня была в браке с писателем Джоном Холмсом и художником Максом Эрнстом, а в ряду ее любовников отметились издатель и коммунист Дуглас Гарман, художники Марсель Дюшан и Ив Танги, драматург Сэмюэл Беккет и многие другие. Как ни удивительно, именно в отношениях с кем-то, скоротечных, полных недопониманий и боли романах, она узнавала грани собственной личности.





Вращение в богемных кругах как нельзя лучше способствовало коллекционированию современного искусства: важно, что работы для своего собрания – в жанре абстракции, сюрреализма и кинетизма – Пегги Гуггенхайм всегда выбирала самостоятельно, полагаясь исключительно на внутреннее чутье. В возрасте 39 лет, устав от бесцельного времяпровождения, героиня решилась на запуск собственной галереи в Лондоне, под названием Peggy Guggenheim Jeune.

И хотя проект не оправдал возложенных на него надежд, его основательница заразилась азартом, необходимым для триумфа, каким стало открытие музея "Искусство этого века" – на сей раз, в Нью-Йорке в 1942 году. Встряхнув энергию творческой среды США, коллекция Пегги вернулась в Европу спустя несколько лет. Сегодня Музей Пегги Гуггенхайм в Венеции привлекает любителей современного искусства со всего мира.





"На пике века. Исповедь одержимой искусством" очень личная история: причиной тому не нарочито откровенный тон повествования автора, а горечь, недоумение и временами отчаяние которые скрываются за этой бравадой. Десятки любовных связей с действующими и восходящими звездами арт-сцены, как и потрясающее родовое наследство, не смогли сделать Пегги Гуггенхайм искренне счастливой. Тем не менее героиня разумно распорядилась имеющимися ресурсами. Пустив в ход свою образованность и сильную природную интуицию, Гуггенхайм оказала неоценимую услугу поколению ярких и свободных творцов авангарда: вписала их имена в историю искусства, а также возглавила художественную империю.

Мемуары Пегги Гуггенхайм примечательны и как документ эпохи, инсайдерский рассказ о процессах и личностях в искусстве, в момент преодоления им порога постмодерна. На страницах книги автор любит прихвастнуть, часто дает очень субъективную оценку происходящему; вместе с тем, Гуггенхайм не чужда самоирония, а местами и сдобный юмор. Принципиальное значение имеет принадлежность "На пике века" к жанру автобиографии: на такой почве вряд ли бы родился хороший роман, а жизнеописание и в некотором смысле настоящая исповедь вполне удались.

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