"На пике века" Пегги Гуггенхайм: скандалы, интриги и любовь к искусству длиной в жизнь

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Об уникальном пути знаменитой галеристки в жизни и в искусстве на страницах ее мемуаров рассуждаем ниже.

Пегги Гуггенхайм (урожденная – Маргарет Гуггенхайм) – американская галеристка, меценат, обладательница огромной коллекции искусства ХХ века, которая легла в основу создания музея ее имени. А еще Пегги – наследница богатого рода Гуггенхаймов: ее дядя, Соломон Гуггенхайм, основал фамильный фонд по признанию современного искусства в Нью-Йорке в конце 1930-х годов.

В отличие от многих коллег-художников, начинавших творить в полной безвестности и при ограниченных финансах, героиня имела карт-бланш от судьбы: опыт старшего поколения, подходящее окружение и, конечно, деньги. Тем не менее, решив обнародовать свою коллекцию абстрактных работ, Пегги Гуггенхайм сделала настоящий выбор, которому посвятила впоследствии мемуары.

Кадр из официального трейлера к фильму &#34;Пегги Гуггенхайм: Одержимая искусством&#34; (США, 2015). Фото: Кинопоиск.ру

Мемуары Пегги Гуггенхайм впервые увидели свет в далеком 1946 году, после чего переиздавались с существенными дополнениями в 1960 и 1979 годах. В последней редакции были объединены тексты "На пике века" и "Исповеди одержимой искусством", двух изначально несвязанных частей.

Литературные круги середины прошлого столетия, как в Америке, так и в Европе, приняли издание, мягко говоря, прохладно: откровенность, с которой Пегги рассказывала о личной жизни, ее небрежность в обсуждении материальных вопросов шокировала критиков. Как книга о становлении искусства может быть написана таким вульгарным тоном? – недоумевали журналисты. Невысокого мнения они были и о писательских способностях Пегги.

Кадр из официального трейлера к фильму &#34;Пегги Гуггенхайм: Одержимая искусством&#34; (США, 2015). Фото: Кинопоиск.ру

Спустя половину века взгляд на детище известной галеристки в культурной среде сильно изменился. Многие книжные обозреватели сегодня отмечают смелость и незаурядность личности Гуггенхайм младшей. Избыточные подробности в изложении ныне трактуются как плюс: возможность ощутить себя частью арт-мира того времени. На отечественном рынке публикация на русском языке появилась в 2018 году, благодаря совместной работе издательства Ad Marginem и Музея "Гараж". На удивление, среди аннотаций редакторов и любительских отзывов профессиональную рецензию на книгу найти довольно сложно.

Кадр из официального трейлера к фильму &#34;Пегги Гуггенхайм: Одержимая искусством&#34; (США, 2015). Фото: Кинопоиск.ру

Так о чем же ведет речь Пегги Гуггенхайм в своих знаменитых мемуарах? В первую очередь, о жизненном пути: автор начинает с детства, выражая гордость за род Гуггенхаймов. Ее предки эмигрировали в Америку из Швейцарии в начале ХХ века и сумели не только обустроить быт на новой земле, но и сколотить неплохое состояние.

Хотя деньги не уберегли семейство от всех бед (отношения между отцом и матерью будущей галеристки рано пошли под откос, а когда Пегги было 14, глава семейства погиб на борту "Титаника"), они определенно облегчили жизнь Маргарет и ее сестер. У младшей Гуггенхайм были почти безграничные возможности досуга: путешествия, светские рауты, роскошный гардероб – и все же девушка томилась в состоянии неопределенности, параллельно осваивая интересные ей дисциплины: историю, экономику, итальянский.

Кадр из официального трейлера к фильму &#34;Пегги Гуггенхайм: Одержимая искусством&#34; (США, 2015). Фото: Кинопоиск.ру

"Мое желание увидеть все находилось в контрасте с отсутствием подлинного интереса к местам моих путешествий. Причиной тому была иная страсть. Очень скоро я знала наизусть, где в Европе хранится какая картина, и объездила все эти места <…>" – описывает автор зарождение своего влечения к искусству.

В молодости Пегги занималась случайными подработками: в военной конторе, у знакомого дантиста, в книжном магазине, но безмерно больше ей дал опыт личного характера. Ее первый союз с живописцем Лоуренсом Вейлом открыл перед Гуггенхайм младшей изысканный, капризный мир искусства – мир, куда она захотела попасть всей душой.

После развода с Вейлом, героиня была в браке с писателем Джоном Холмсом и художником Максом Эрнстом, а в ряду ее любовников отметились издатель и коммунист Дуглас Гарман, художники Марсель Дюшан и Ив Танги, драматург Сэмюэл Беккет и многие другие. Как ни удивительно, именно в отношениях с кем-то, скоротечных, полных недопониманий и боли романах, она узнавала грани собственной личности.

Кадр из официального трейлера к фильму &#34;Пегги Гуггенхайм: Одержимая искусством&#34; (США, 2015). Фото: Кинопоиск.ру

Вращение в богемных кругах как нельзя лучше способствовало коллекционированию современного искусства: важно, что работы для своего собрания – в жанре абстракции, сюрреализма и кинетизма – Пегги Гуггенхайм всегда выбирала самостоятельно, полагаясь исключительно на внутреннее чутье. В возрасте 39 лет, устав от бесцельного времяпровождения, героиня решилась на запуск собственной галереи в Лондоне, под названием Peggy Guggenheim Jeune.

И хотя проект не оправдал возложенных на него надежд, его основательница заразилась азартом, необходимым для триумфа, каким стало открытие музея "Искусство этого века" – на сей раз, в Нью-Йорке в 1942 году. Встряхнув энергию творческой среды США, коллекция Пегги вернулась в Европу спустя несколько лет. Сегодня Музей Пегги Гуггенхайм в Венеции привлекает любителей современного искусства со всего мира.

Книга &#34;На пике века. Исповедь одержимой искусством&#34; Пегги Гуггенхайм. Издательство Ad Marginem при участии Музея &#34;Гараж&#34;. Фото: Юлия Крышевич

"На пике века. Исповедь одержимой искусством" очень личная история: причиной тому не нарочито откровенный тон повествования автора, а горечь, недоумение и временами отчаяние которые скрываются за этой бравадой. Десятки любовных связей с действующими и восходящими звездами арт-сцены, как и потрясающее родовое наследство, не смогли сделать Пегги Гуггенхайм искренне счастливой. Тем не менее героиня разумно распорядилась имеющимися ресурсами. Пустив в ход свою образованность и сильную природную интуицию, Гуггенхайм оказала неоценимую услугу поколению ярких и свободных творцов авангарда: вписала их имена в историю искусства, а также возглавила художественную империю.

Мемуары Пегги Гуггенхайм примечательны и как документ эпохи, инсайдерский рассказ о процессах и личностях в искусстве, в момент преодоления им порога постмодерна. На страницах книги автор любит прихвастнуть, часто дает очень субъективную оценку происходящему; вместе с тем, Гуггенхайм не чужда самоирония, а местами и сдобный юмор. Принципиальное значение имеет принадлежность "На пике века" к жанру автобиографии: на такой почве вряд ли бы родился хороший роман, а жизнеописание и в некотором смысле настоящая исповедь вполне удались.

Возрастное ограничение: 18+

Юлия Крышевич

Редактор раздела «Искусство»

 

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