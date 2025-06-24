Авангардный взгляд на мир: выставки про искусство, которое предсказало современность

Как балет для мира танца, авангард прослыл визитной карточкой русской живописи, и недаром: художники направления сумели запрограммировать развитие искусства на последующие десятилетия. При этом внутри авангарда существовали разные, порой противоборствующие влияния, значение имел и региональный контекст. Исследовать многогранность авангарда этим летом почти одновременно приглашают ведущие российские музеи.

Музей русского импрессионизма в сотрудничестве с ГМИИ им. Пушкина (Москва) Выставка "Русские дикие" (0+) до 28 сентября





Искусство не знает границ, в том числе национальных: приблизительно такой стратегии придерживается Музей русского импрессионизма, постоянная экспозиция которого посвящена работам отечественных художников в лоне "исконно" французского направления. Выставка "Русские дикие" продолжает ломать стереотипы о принадлежности искусства, на этот раз в фокусе внимания – фовизм.





В ряд со всемирно известными живописцами с Монмартра, такими как Поль Сезанн, Анри Матисс, Поль Гоген, кураторы проекта поставили не менее замечательных русских художников, которые также экспериментировали с силой цвета и упрощением формы на холсте. Среди них Илья Машков, Петр Кончаловский, Наталия Гончарова, Давид Бурлюк, Роберт Фальк и весь цвет раннесоветского авангарда.





Кроме увлекательного диалога французских и русских фовистов в экспозиции представлен голос еще одного "дикаря" от мира искусства, родившегося на другой половине земного шара пару поколений спустя – Жана-Мишеля Баския. Картина "Без названия" из коллекции Русского музея задумана как кураторский эпиграф к проекту: и дело тут не в попытке отнести творчество Баския к какому-либо направлению, а в стремлении подчеркнуть сходство бунтарского настроя в работах художника и его предшественников, фовистов, в начале ХХ века.

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) Выставка "Наш авангард" (0+) до 1 декабря





Коллекция авангарда, принадлежащая Русскому музею в Санкт-Петербурге, поистине уникальна: она насчитывает несколько сотен работ знаменитых русских авангардистов. Теперь у посетителей музея есть возможность познакомиться с шедеврами собрания поближе.





Выставка "Наш авангард", открывшаяся в самый длинный день года, представляет более 300 работ из музейного хранения плюс десятки экспонатов из собраний дружественных институций.

В основе выставки лежит систематический принцип: течения, повлиявшие на становление авангарда (преимущественно,,"измы": импрессионизм – кубизм – конструктивизм и так далее) запечатлены в экспозиции в неизбежном взаимовлиянии.





Кроме того, гости музея увидят точечные "мазки" в отдельных залах и секциях: портреты и автопортреты ярких представителей направления и некоторые знаковые произведения авангарда, такие, например, как "Победа над Солнцем" (1913) Казимира Малевича, Михаила Матюшина и Алексея Крученых.

Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" (Истра) "Свет между мирами. Искусство 1920-х и 1930-х годов через встречу двух музейных коллекций России и Узбекистана" (12+) до 8 ноября





Десятки оттенков, сотни сочетаний: о богатстве художественного наследия авангарда на просторах Советского Союза повествует новая выставка в Музее "Новый Иерусалим". В фокусе проекта "Свет между мирами" – авангардные течения в Российской и Узбекской ССР на полотнах и в графических работах из двух собраний: внутримузейного, а также любезно предоставленного для выставки Музеем искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого.





Лейтмотивом выставки послужила книга "Авангард, остановленный на бегу", изданная при участии Музея имени Савицкого и Русского музея в 1989 году. Встреча двух обширных коллекций, которые физически разделяют тысячи километров, под крышей "Нового Иерусалима" не случилась бы без дипломатического диалога двух государств. Другой фактор уникальности выставки – малоизученность феномена советского модернизма 1920-х–1930-х годов.





Более 160 работ авторства 40 русских и узбекских живописцев раскрываются в экспозиции увлекательным нарративом: через образ Востока, типажи "нового" времени (третьего десятилетия ХХ века) и его настроения, живописные эксперименты в эпоху всеобщей индустриализации… Над масштабным проектом трудилась расширенная кураторская группа, включая искусствоведа Надежду Плунгян и историка искусства Александра Балашова.

Подробности выставок смотрите на сайте музеев.