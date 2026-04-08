Журнал Runway из "Дьявол носит Prada" выпустят в печатном формате перед премьерой фильма

Тот самый глянцевый журнал из фильма "Дьявол носит Prada" (18+) выйдет за пределы экрана. Журнал Runway, знакомый зрителям по картине, получил реальное воплощение и готовится к запуску.

Об этом сообщила Энн Хэтэуэй, исполнившая роль Энди Сакс. В соцсетях актриса показала видео с печатной версией журнала. На обложке – Эмили Чарлтон, героиня Эмили Блант.

Первый номер выйдет уже 13 апреля. Проект будет доступен как онлайн, так и в печатном формате.