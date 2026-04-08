Журнал Runway из "Дьявол носит Prada" выпустят в печатном формате перед премьерой фильма

Журнал Runway из "Дьявол носит Prada" стал реальным проектом. Первый выпуск выйдет уже в апреле перед премьерой второй части фильма.
Тот самый глянцевый журнал из фильма "Дьявол носит Prada" (18+) выйдет за пределы экрана. Журнал Runway, знакомый зрителям по картине, получил реальное воплощение и готовится к запуску.
Об этом сообщила Энн Хэтэуэй, исполнившая роль Энди Сакс. В соцсетях актриса показала видео с печатной версией журнала. На обложке – Эмили Чарлтон, героиня Эмили Блант.
Первый номер выйдет уже 13 апреля. Проект будет доступен как онлайн, так и в печатном формате.
Видео: соцсети/@annehathaway
Публикация появилась на фоне ожидания продолжения истории. Хэтэуэй также напомнила, что премьера второй части фильма запланирована на 1 мая. Точная дата выхода в России пока не известна. Ожидается, что в кинотеатрах "Дьявол носит Prada 2" покажут после майских праздников.
Оригинальный фильм вышел еще в 2006 году и быстро стал культовым. Картина закрепила за собой статус одного из главных фильмов о модной индустрии и до сих пор остается точкой отсчета для глянца и fashion-культуры.
Съемки сиквела стартовали летом 2025 года. Известно, что к своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Также к касту присоединился обладатель "Оскара" Кеннет Брана, который исполнит роль супруга героини Стрип. По сюжету история развернется вокруг новых реалий индустрии: редактор Runway Миранда Пристли сталкивается с упадком бумажных медиа и необходимостью адаптироваться к цифровому формату.