"Дьявол носит Prada 2" обвиняют в расизме в Китае

Продолжение модной классики оказалось в центре неожиданного скандала. Сиквел "Дьявол носит Prada 2"(16+) столкнулся с волной критики в Китае – пользователи соцсетей призывают бойкотировать киноленту из-за обвинений в расизме и использовании устаревших стереотипов.

Поводом стал короткий проморолик, опубликованный 20th Century Studios. В видео зрителям представили как одну героиню – ассистентку по имени Цзинь Чао, которую сыграла Хелен Дж. Шен. Именно этот образ вызвал наибольшее возмущение: пользователи обратили внимание на имя героини, которое, по их мнению, созвучно с оскорбительным выражением, а также на стилистику ее образа.





В комментариях под роликом развернулась масштабная дискуссия. Зрители обвиняют создателей в поверхностном подходе к азиатским персонажам и указывают на визуальные клише, которые, как считают многие, давно не имеют отношения к современной реальности. Критике подверглись и костюмы героини, которые пользователи сочли устаревшими и карикатурными.

Пока студия не дала официальных разъяснений, скандал только набирает обороты. Особенно с учетом того, что китайский рынок остается одним из ключевых для международного проката.

Напомним, о работе над продолжением культовой киноленты стало известно в 2024 году. К проекту вернулась оригинальная команда, а главные роли вновь исполняют Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. По сюжету героиня Хэтэуэй возвращается в редакцию модного журнала, чтобы вместе с Мирандой Пристли попытаться спасти его от кризиса.