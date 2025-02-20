Премьер Большого театра Денис Родькин: "Балетные ребята все немного "замаринованные"

Вечер балета "Денис Родькин и друзья" продолжил XVIII Зимний фестиваль искусств в Сочи. На сцене – премьер Большого театра, один из самых известных и красивых танцоров современности Денис Родькин, а также его коллеги. С виртуозом релеве, жете, турне, фуэте и батманов встретился корреспондент Клео.ру.

– Денис, обычно советские мальчики мечтали о героических профессиях – летчика, космонавта, моряка на подлодке. А вы стали заниматься балетом. Неужели сами захотели?

– Это был не мой осознанный выбор – в балет меня привела мама, работавшая учителем французского языка. Но потом я стал фанатом этого дела. Конечно, случались моменты, когда было очень сложно и я даже хотел уйти. Но потом, оглянувшись назад, думал: "Зачем же тогда я столько занимался, мучился, чтоб взять все и бросить?"

– В этом году у вас юбилей – в июле отметите 35-летие. Думали уже как?

– Сейчас я работаю над полномасштабным балетом про Сергея Павловича Дягилева (организатор "Русских сезонов" и труппы "Русский балет Дягилева", пропагандист русского искусства в Европе и США. – Прим. ред.) – надеюсь, получится создать что-то новое. Новый сюжет, новая хореография – все это очень важно. Что же касается 35-летия, то это последний и самый важный юбилей для танцовщика, потому что в 40 лет, к сожалению, он так же уже не сможет прыгать, уже не будет такой физики тела. Поэтому считаю, что 35-летие надо обязательно как-то красиво отметить.





– Уже размышляли, чем займетесь на пенсии? Ведь артисты балета официально выходят на заслуженный отдых после 20 лет работы, а вы на сцене Большого театра танцуете уже почти 16.

– Мы живем в настолько стремительно меняющемся мире, что загадывать вперед на пять лет нет смысла. Я строю планы только на ближайшие полгода. Знаю точно, что никакую свою школу или студию открывать не буду, потому что убежден: профессиональное балетное образование должны давать проверенные школы с историей.

– Вы сами учились в классе легендарного Николая Цискаридзе. Поддерживаете ли сегодня с ним отношения, хотя он уже не служит в Большом театре?

– Конечно. Николай Максимович – мой первый педагог в Большом театре. Он заложил во мне очень правильный фундамент, основу любого дома. А недавно приходил на мой концерт в Кремль – говорит, что ему очень понравилось.

– Не могу не задать бытовой вопрос. Кажется, что с тех пор, как выпустились из хореографическое училища, вы внешне совсем не изменились. Как удается не стареть?

– Балетные ребята все немного "замаринованные" – стареют они поздно. Плюс генетика – спасибо маме с папой. Ведь у меня такая профессия, где можно быть очень работоспособным, но если Бог не дал тебе балетных данных (речь про пропорциональность телосложения, правильную форму осанку, гибкость, выворотность, шаг и подъем. – Прим. ред.), то хоть ты что сделай, а ничего не получится.

– Есть миф, что артисты балета всю жизнь сидят на диетах. Это так?

– У меня диеты никакой нет. Просто надо не пить алкоголь, не курить сигареты, есть меньше жареного и дозировать сладкое. Например, чай точно лучше пить без сахара. А еще я всегда смотрю написанные на этикетке состав – там четко написано, что хорошо, а что плохо.