Следственный комитет (СК) России приступил к расследованию обстоятельств смерти выдающегося писателя Михаила Лермонтова, сообщил депутат Госдумы и народный артист РФ Николай Бурляев, который является инициатором проведения данного процесса. Он сообщил журналистам, что направил официальное обращение в СК с просьбой пересмотреть результаты следствия по делу Лермонтова, которое было проведено сразу после его смерти в 1841 году.

Михаил Лермонтов погиб на дуэли, не дожив до своего 27-летия. Это стало трагической вехой в истории русской литературы. Дуэль произошла в июне 1841-го в Пятигорске между поэтом и его знакомым, отставным майором Николаем Мартыновым. Однако на протяжении многих лет ученые, криминалисты и эксперты по баллистике высказывали сомнения по поводу проведенного расследования, заявляя о его возможной недобросовестности и поверхностности. Бурляев, который давно высказывал подозрения о причастности к убийству автора романа "Герой нашего времени" не только Мартынова, но и неких теневых фигур на Западе, также отметил, что были сделаны попытки скрыть истинные причины трагедии.

По словам Бурляева, ему удалось получить отклик от Следственного комитета, и работа по делу уже началась. В данный момент якобы осуществляется детальное расследование, в том числе с привлечением новых технологий и криминалистических методов, чтобы установить все детали гибели Михаила Лермонтова.