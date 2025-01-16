Посмотреть и (не) пожалеть: танцевальный спектакль "Свидетели хаоса"

Спектакли современного танца – земля, по которой недавно начали ходить деятели искусства в нашей стране, что уж говорить про людей, далеких от творчества. В таких постановках нет присказки – зачина – конца. Даже смысл в них обнаружить бывает непросто. Зато перформансы искрятся произвольностью движений и задором абсурда: они приглашают, но не обязывают зрителя присоединиться к происходящему.

"Свидетели хаоса" Дарьи Плоховой – хороший повод познакомиться ближе с миром современного танца. В основе спектакля – личный опыт перформеров, который они сформировали в ходе своей танцевальной практики. Девушки собирались на репетиции, чтобы вместе поразмышлять об идее Возвышенного: в чем его суть и можно ли ее как-то выразить пластически. Полученные на выходе эмоции и импульсы (весьма контрастные) наполнили перформанс. В эпицентре танца – состояние погружения в хаос. Обратной дороги нет, зато есть надежда – как для выступающих, так и для смотрящих – ощутить себя частью мифологического пространства.





"Свидетелей хаоса" уже не раз показывали в Культурном центре "ЗИЛ", а также в Галерее "ГРАУНД Солянка" и в Центре Творческих Индустрий "Фабрика". На 50 минут действия зрители становятся очевидцами тотального разрушения – системы, строя, цивилизации или просто мира в чьей-то голове. Английский политик и философ Эдмунд Берк определял возвышенное как спазм – замирание от ужаса и последующее расслабление. "Тошнота и недостаточность", "потеря опор, легкость", "диффузия со всем пространством" – так передают свои ощущения участницы перформанса.





Интересно, что почувствуете вы, ведь каждый опыт индивидуален. Если действо откликнется и заинтригует, можно продолжить эксперимент на спектакле "И мир бы стал лучшим" от петербургской танцевальной компании "Земные радости". Жанр: утопия – поиск лучшего будущего через интуицию, заземление, телесность… Впрочем, это уже другая история.

"Свидетели хаоса" – постановка Мастерской танца и перформанса. В спектакле задействованы: Наталья Обельчак, Мария Яшникова-Ткаченко, Марина Шилина, Ксения Земскова, Кристина Панасюк и Дарья Платонова. Режиссер и хореограф: Дарья Плохова. Музыка – от Егора Ткаченко.