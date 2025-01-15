Искусство в городе: граффити Покраса Лампаса на Большой Якиманке

Его легко обнаружить случайно, гуляя по городу, внимательно или не очень смотря по сторонам. Сегодня поговорим о граффити уличного художника Покраса Лампаса на здании дома недалеко от станции метро "Октябрьская".

Большая Якиманка – довольно-таки длинная улица, соединяющая Ленинский проспект и Кадашевскую набережную. В будни здесь шумно: на дороге – почти всегда заторы, по тротуару струятся толпы деловых, спешащих людей. На первый взгляд, место не создано для праздной прогулки. Однако полезно помнить, что, почти как любая улица в центре, Большая Якиманка сообщается с переулками, а это весьма приятные маршруты для фланирования. Между 1-м Спасоналивковским и 1-м Хвостовым переулками, на торце жилого дома по адресу улица Большая Якиманка, 35с1, расположились граффити уличного художника Покраса Лампаса, о которых пойдет речь ниже.

Спираль плохо разборчивого текста, курчавый белый шрифт, покрыли всю стену дома, окрашенную в черный цвет. Граффити выглядят минималистично, даже абстрактно, что совсем не характерно для уличного искусства Москвы. В воздухе здесь веет чем-то европейским: помню, как знакомая, жительница Якиманки, поделилась, что в местных переулках чувствует себя как в Париже. Снова взгляд на граффити: ближе к центру спирали несколько завитков выделены оранжевым. Подхожу ближе – белые буквы начинают сливаться в слоги, а затем и в слова: Герман, Наташа, Александр… Оранжевое слово не складывается. Наконец, читаю: ЛизаАлерт.





Для тех, кто не смог сразу вспомнить, "ЛизаАлерт" – добровольческий отряд, который занимается поиском и спасением пропавших людей на территории России. Спираль граффити полностью состоит из имен – все это имена ребят, пропавших без вести. Существует даже международная памятная дата, 25 мая – день, когда мир вспоминает детей, кого не удалось отыскать и спасти. Граффити на торце дома на Большой Якиманке созданы как раз по этому случаю. В мае 2021 года состоялось торжественное открытие работы.

Удивительно, что Покрас Лампас выступил автором произведения со столь серьезной тематикой. Российской аудитории художник известен в первую очередь своими дерзкими стрит-арт интервенциями и коллаборациями с модными брендами. С другой стороны, творчество Лампаса фанаты недаром нарекли "каллиграфити": ловко и элегантно экспериментировать со шрифтами, похоже, у парня в крови.





Идея же перенести леттеринг в общественное пространство быстро полюбилась поклонникам художника и жителям города. По крайней мере, когда осенью 2021 года пошел слух о намерении администрации округа закрасить граффити, "не согласованные в установленном законом порядке", вокруг работы выстроилась толпа активистов, перекрывших доступ к торцу дома. Как мы с удовольствием наблюдаем сегодня, искусство победило.