Высокотехнологичное искусство: медиа-арт, достойный начала года

Представляем подборку выставок, на которых можно начать (или продолжить) знакомство с медиа-артом уже в январе.





Выставка экранных искусств "Глядя на Луну"

Где HSE ART GALLERY (ЦСИ Винзавод) Куратор Александра Першеева Успеть до 22 января

Поэтичное название проекта отсылает нас к строкам стихотворения XII века: прошло девять столетий, а мы так же безуспешно пытаемся разгадать тайну реальности. "Глядя на Луну" рассказывает о флюидном характере движения – корневого элемента кино, видео и других экранных искусств. Каждая из трех зон выставки имеет свой фокус: взгляд вовне, взгляд внутрь себя и диалог с близкими. Слияние с природой, интроспекция, путешествие по волнам памяти – все это через призму анимации и графики. Передышку от вечного сияния моушена предлагает небольшая комната с фотокнигами – оазис статики в экспозиции.

В выставке традиционно приняли участие студенты и сотрудники Школы дизайна НИУ ВШЭ. Лучше понять концепцию и настроиться на волну проекта поможет кураторское исследование Александры Першеевой "Медитативное начало в экранном искусстве".





"Videobrasil. Перевод не требуется. Сорок лет видео-арта и перформанса"

Где ГЭС-2 Кураторы Соланжи Оливейра Фаркас, Алессандра Бергамаски Успеть до 9 февраля

Тот случай, когда название выставки сообщает достаточно для первого знакомства с проектом. Технологическая революция, потрясшая мир в последнее десятилетие ХХ века, оставила отпечаток на всех сферах жизни, включая искусство. Потоки новой визуальной культуры, эксперименты с видео, онлайн-трансляции перформансов — интернет подарил много инструментов, с помощью которых люди смогли размышлять и рассказывать о повседневности. Для Бразилии (как, впрочем, для большей части Латинской Америки) эра медиа-арта наступила в 1983 году на фестивале Videobrasil в Сан-Паулу. Проект в ГЭС-2 рассказывает о важных вехах развития цифрового искусства в странах Глобального Юга.

Выставка инициирована культурной ассоциацией Videobrasil. Среди авторов работ есть как латиноамериканские, так и российские художники.





"СО:творение миров"

Где Образовательный центр ММОМА (Ермолаевский 17) Кураторы преподаватели Школы "Свободные мастерские" Успеть до 9 февраля

ММОМА известен своими диджитал-выставками:например, с 2007 по 2011 год в музее прошел выставочный цикл "Истории российского видеоарта", посвященный развитию направления и его влиянию на экосистему искусства. Выпускные и текущие проекты Школы "Свободные мастерские" (существует при ММОМА с 1992 года) охотно следуют этой тенденции. Например, в экспозиции открывшегося в декабре "СО:творении миров" молодые медиа-художники вступают в диалог с предшественниками из 2000-х, 1990-х и даже 1980-х. Главный вопрос, которые задают себе авторы в работах: что сформировало современный пользовательский опыт, включая привычку снимать и постить видео, вести блог, делиться фотографиями и многое другое. Сорок лет истории видеоарта более взаимосвязаны, чем можно подумать: "СО:творение миров" – красивое тому доказательство.

Зрителей приглашают на кураторские экскурсии по выставке, а также на онлайн-встречи с художниками. Подробности ищите на сайте музея.