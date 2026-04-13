Скульптор Петр Зайцев – о "романтическом минимализме", стеклопластиковых капибарах и трехметровом сердце

Московский апрель вновь порадовал столичную публику ярмаркой современного искусства. На ежегодной, уже седьмой по счету, "Арт России", которая проходила со 2 по 5 апреля в Гостином дворе, свои работы представили более сотни галерей и независимых художников из 13 регионов России и 7 стран мира.

Пожалуй, самой масштабной и выделяющейся, как по величине, так и по замыслу, стала скульптурная группа огромных капибар авторства московского скульптора Петра Зайцева. В 2021 году он стал первым российским скульптором, победившим в итальянском конкурсе Scogliera Viva, а сегодня его скульптуры радуют москвичей на улицах столицы и в частных домах. Мы поговорили с Петром о его творчестве, "семейном подряде" и больших планах на трехметровое сердце. Свой уникальный стиль он охарактеризовал как "романтический минимализм".





– Петр, а можете поподробнее рассказать, что вы сегодня представили?

– Думаю, зритель сам сразу может уловить знакомые черты – это капибары. Они сделаны на заказ, для загородного современного дома, спроектированного моей супругой любимой Александрой Федоровой – у нее свое архитектурное бюро. Ну и, собственно, фигуры капибар символизируют хозяев дома: обнявшаяся пара – муж с женой и пятеро их детей рядом. Сразу после выставки эта скульптурная композиция отправится по месту назначения.

– Это первый ваш крупный во всех отношениях заказ?

– Крупнее, с точки зрения размеров, уже были и раньше. Но чтобы вот так, все вместе, в таком количестве украшали один дом – это первый мой опыт и очень интересный. Мне не терпится увидеть, как все будет смотреться на месте.

– Именно капибары – почему? Сами заказчики так захотели?

– Предложение было нашим. Пообщались с хозяевами, поговорили, и так возник образ. Сама идея проекта – это переосмысление роли скульптуры в архитектуре. Результат поиска интеграции скульптурной пластики в современный язык архитектуры. Вместо атлантов и львов – капибары и другие животные. Лишенные излишнего пафоса, они символизируют спокойствие, добро и гармонию.





– А до этого какие еще животные были?

– Ой, ну достаточно много проектов. Я по образованию архитектор, и крупные формы мне как-то ближе. Были носороги, слившиеся в объятиях. Это такое скульптурное напоминание о том, что даже самые суровые создания способны на нежность. Был бетонный обаятельный гиппопотам, с округлыми формами и плавными линиями, были бык, белка, пантера.

– Вы, кстати, отметили, что ваш любимый материал – бетон. Капибары тоже бетонные?

– Нет. Это стеклопластик. Специально разработанная формула, чтобы скульптура хорошо себя чувствовала на улице. А так – да, придя в скульптуру из архитектуры, я взял с собой главный строительный материал – бетон. Мне кажется, что именно этот материал может наилучшим образом раскрыть концепцию дуальности, работая на контрасте грубого – тяжелого и нежного живого… Но кроме бетона я работаю с разными материалами – с камнем, металлом, деревом и даже переработанным пластиком.

– Если не секрет, сколько стоит вот эта центральная "обнимающаяся скульптура"?

– Как отдельная квартирка – 3 миллиона 600 тысяч.

– Петр, признайтесь, с женой вместе работать удобно? Не возникает творческих разногласий?

– Идеально! Она занимается своей частью работы, я своей, и мы полностью понимаем, кто, что и зачем делает. Александра постоянно что-то проектирует, а я, в силу способностей, помогаю скульптурами.





– А сейчас над чем трудитесь?

– Над текущими проектами. Тоже частный дом. Будут… обнимающиеся слоны. А еще у меня есть проект, он пока выполнен в маленьком размере – золотое сердце. Анатомическое, и как кубик Рубика – разбирается, меняет свою форму. В этой идее много смыслов и образов. Планирую сделать его трехметровым.