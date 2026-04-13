Скульптор Петр Зайцев – о "романтическом минимализме", стеклопластиковых капибарах и трехметровом сердце

Автор уверен, что даже суровые материалы способны передавать нежность.

Московский апрель вновь порадовал столичную публику ярмаркой современного искусства. На ежегодной, уже седьмой по счету, "Арт России", которая проходила со 2 по 5 апреля в Гостином дворе, свои работы представили более сотни галерей и независимых художников из 13 регионов России и 7 стран мира.

Пожалуй, самой масштабной и выделяющейся, как по величине, так и по замыслу, стала скульптурная группа огромных капибар авторства московского скульптора Петра Зайцева. В 2021 году он стал первым российским скульптором, победившим в итальянском конкурсе Scogliera Viva, а сегодня его скульптуры радуют москвичей на улицах столицы и в частных домах. Мы поговорили с Петром о его творчестве, "семейном подряде" и больших планах на трехметровое сердце. Свой уникальный стиль он охарактеризовал как "романтический минимализм".

– Петр, а можете поподробнее рассказать, что вы сегодня представили?

– Думаю, зритель сам сразу может уловить знакомые черты – это капибары. Они сделаны на заказ, для загородного современного дома, спроектированного моей супругой любимой Александрой Федоровой – у нее свое архитектурное бюро. Ну и, собственно, фигуры капибар символизируют хозяев дома: обнявшаяся пара – муж с женой и пятеро их детей рядом. Сразу после выставки эта скульптурная композиция отправится по месту назначения.

– Это первый ваш крупный во всех отношениях заказ?

– Крупнее, с точки зрения размеров, уже были и раньше. Но чтобы вот так, все вместе, в таком количестве украшали один дом – это первый мой опыт и очень интересный. Мне не терпится увидеть, как все будет смотреться на месте.

– Именно капибары – почему? Сами заказчики так захотели?

– Предложение было нашим. Пообщались с хозяевами, поговорили, и так возник образ. Сама идея проекта – это переосмысление роли скульптуры в архитектуре. Результат поиска интеграции скульптурной пластики в современный язык архитектуры. Вместо атлантов и львов – капибары и другие животные. Лишенные излишнего пафоса, они символизируют спокойствие, добро и гармонию.

– А до этого какие еще животные были?

– Ой, ну достаточно много проектов. Я по образованию архитектор, и крупные формы мне как-то ближе. Были носороги, слившиеся в объятиях. Это такое скульптурное напоминание о том, что даже самые суровые создания способны на нежность. Был бетонный обаятельный гиппопотам, с округлыми формами и плавными линиями, были бык, белка, пантера.

– Вы, кстати, отметили, что ваш любимый материал – бетон. Капибары тоже бетонные?

– Нет. Это стеклопластик. Специально разработанная формула, чтобы скульптура хорошо себя чувствовала на улице. А так – да, придя в скульптуру из архитектуры, я взял с собой главный строительный материал – бетон. Мне кажется, что именно этот материал может наилучшим образом раскрыть концепцию дуальности, работая на контрасте грубого – тяжелого и нежного живого… Но кроме бетона я работаю с разными материалами – с камнем, металлом, деревом и даже переработанным пластиком.

– Если не секрет, сколько стоит вот эта центральная "обнимающаяся скульптура"?

– Как отдельная квартирка – 3 миллиона 600 тысяч.

– Петр, признайтесь, с женой вместе работать удобно? Не возникает творческих разногласий?

– Идеально! Она занимается своей частью работы, я своей, и мы полностью понимаем, кто, что и зачем делает. Александра постоянно что-то проектирует, а я, в силу способностей, помогаю скульптурами.

– А сейчас над чем трудитесь?

– Над текущими проектами. Тоже частный дом. Будут… обнимающиеся слоны. А еще у меня есть проект, он пока выполнен в маленьком размере – золотое сердце. Анатомическое, и как кубик Рубика – разбирается, меняет свою форму. В этой идее много смыслов и образов. Планирую сделать его трехметровым.

Татьяна Бутурлина

Журналист

 

