Искусство дарить добро: социальные и инклюзивные выставки апреля 2026

Понятие происходит от имени древнеримского покровителя искусств Гая Цильния Мецената, жившего в I веке до нашей эры. Если верить истории, деятель родился 13 апреля – в этот день мир отмечает Праздник мецената и благотворителя. В России традиция меценатства существует на протяжении более 1000 лет.

Возможно, лучший способ отметить День мецената – самому принять участие в филантропном проекте. Нести добро – высокое искусство, и доказательство тому – социальные и благотворительные инициативы художников в арт-дайджесте от Клео.ру.

Что Инклюзивная выставка "Особенный мир" (0+) Где Русский музей (Санкт-Петербург)

Когда с 10 апреля по 17 мая 2026



Молодой цифровой художник, выпускник Школы дизайна НИУ ВШЭ Даниил Зуев, в своей практике "оживляет" детские рисунки. Его медиа-арт вдохновлен творчеством юных авторов, в частности, детей с особенными потребностями.

Проект Данилы вырос из благотворительной инициативы: деньги, вырученные с продажи работ художника, шли на поддержку инклюзивного центра "Йом-йом" в Санкт-Петербурге.





На выставке "Особенный мир" (0+), которая откроется в Центре Мультимедиа Русского музея 10 апреля, зрители смогут увидеть как цифровую серию Данилы Зуева, так и ее "эскизы", придуманные и нарисованные подопечными "Йом-йом", а также волонтерами Фонда помощи диким животным "Ангела дом". Важно, что, оцифровывая рисунки детей, художник отказывается их как-либо менять, сохраняя оригинальные образы и манеру исполнения. В рамках проекта также пройдет программа лекций и мастер-классов, ориентированная на трансформацию восприятия "особенных потребностей" россиянами.

Что Международная выставка современного искусства "Вместе" (0+) Где Инновационной центр "Сколково", новый комплекс больницы №62 Когда с 17 апреля по 17 мая 2026

Международная выставка современного искусства "Вместе" (0+) – проект, созданный "Московской медициной" при участии городского Департамента культуры. Это первая российская выставка подобного масштаба в стенах медицинского учреждения. В новом здании онкологической больницы №62 кураторы "Вместе" (0+), Сабина Чагина и Юлия Аксенова, представят более 200 работ от 70 художников из России, Белоруссии, Бразилии, Южной Кореи и других стран мира.





У проекта в "Сколково" долгосрочная миссия: вдохновлять и поддерживать людей, испытывающих проблемы со здоровьем. Выставка в больнице №62 продлится до середины мая, после чего часть арт-объектов будут переданы в дар клинике. Увидеть экспозицию сможет любой желающий: вход на выставку бесплатный, а от станции метро "Киевская" до "Сколково" для гостей проекта будет организован трансфер.

Что Специальный социальный проект "Долго вместе" (55+) Где Москва (подача заявок на участие в конкурсе онлайн или очно – в пространстве "Периодики" на Гоголевском бульваре) Когда подача заявок до 23 апреля

"Московское долголетие", Главархив и онлайн-сервис печати фотокниг "Периодика" объявляют опен-колл на участие в выставке, которая охватит пространство города с наступлением тепла. Организаторы конкурса ждут истории семейных пар, проживших в браке от 35 лет. Героями проекта могут стать москвичи не моложе 55 лет, в то время как подать заявку возможно не только лично, но и от лица детей, друзей и других знакомых супругов.





По результатам опен-колла истории 12 пар будут включены в Главархив и интегрированы в фотовыставку, которая откроется ко Дню семьи, любви и верности в Москве. Организаторы инициативы ожидают, что "Долго вместе" вдохновит молодые семьи на крепкие союзы. Если среди ваших старших родственников есть пары, давно и счастливо живущие в браке, участие в проекте может стать для них приятным (и вполне заслуженным) сюрпризом.

Подробности проектов и условия их посещения смотрите на сайтах площадок.