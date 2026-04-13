Скульптор Петр Зайцев рассказал, что его капибары из стеклопластика стоят как квартира

В столичном Гостином дворе в начале апреля проходила ярмарка современного искусства "Арт Россия". Одним из самых заметных экспонатов стала скульптурная группа гигантских капибар, созданная московским автором Петром Зайцевым. Художник, ранее одержавший победу на итальянском конкурсе Scogliera Viva, раскрыл неожиданные подробности о своей работе.

Как выяснилось, центральный объект экспозиции – пара обнимающихся грызунов и пятеро их детенышей – выполнен вовсе не из привычного для скульптора бетона, а из стеклопластика. По словам автора, этот материал был выбран не случайно: он отлично переносит уличные условия и сохраняет форму долгие годы. Композиция создавалась под конкретный частный заказ: фигуры символизируют семейную пару и их пятерых наследников.

"Как отдельная квартирка – 3 миллиона 600 тысяч", – так сам Зайцев оценил стоимость своей "обнимающейся" композиции в интервью.





До этого мастер уже создавал бетонных носорогов, гиппопотамов, быков, белок и пантер. Однако капибары, по его признанию, стали своеобразным манифестом. Скульптор сознательно отказался от пафосных львов и атлантов в пользу добрых и умиротворяющих персонажей. После окончания выставки вся семерка отправится по месту назначения – украшать частное владение за городом.

"Пообщались с хозяевами, поговорили, и так возник образ. Сама идея проекта – это переосмысление роли скульптуры в архитектуре. Результат поиска интеграции скульптурной пластики в современный язык архитектуры", – сказал Петр Зайцев.





Сейчас автор трудится над новыми проектами, в том числе над парой обнимающихся слонов для очередного особняка. А еще в его планах – создание трехметрового золотого сердца, которое будет трансформироваться наподобие кубика Рубика.