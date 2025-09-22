От "А" до "Я": история журнала о "другом" искусстве СССР на выставке в Центре Зотов [Часть 2]

Советское неофициальное искусство как явление имело много шансов кануть в Лету – исчезнуть вместе с воспоминаниями свидетелей и соучастников. Официальные профильные журналы, такие, например, как "Искусство" и "Советское искусствознание", не считали события культурного андеграунда чем-то представляющим интерес, а чаще всего даже не знали о них. "Диссидентские" выходки художников-нонконформистов иногда попадали на полосы иностранных газет, однако такое внимание было не систематическим, а скорей, ситуативным. Представителям альтернативного искусства оставалось одно – собственноручно заняться вписанием в историю своих же имен и действий.





На этом поприще особенно преуспела инициатива редакторов Игоря Шелковского и Александра Сидорова, журнал "неофициального русского искусства"(авторское определение) "А-Я". Инновационный характер "А-Я" состоял в комплексном подходе к освещению художественных практик второй "волны" авангарда, стремлению вынести эти процессы в международный контекст искусства.

На выставке "Путь к авангарду. Диалоги художников в журнале "А-Я"" в Центре Зотов (6+) зритель знакомится со всеми выпусками издания, узнает, при каких обстоятельствах выходили номера журнала, что вошло в их состав, а что так и осталось в черновиках. Работы художников, о которых идет речь на страницах "А-Я", представлены в экспозиции проекта вживую, что создает ощущение универсума визуального языка и концептуальных образов издательского проекта.

В предыдущей части мы уже писали о некоторых особенностях 1–3 номеров "А-Я". На этот раз поговорим о содержании 7-го выпуска, Литературного номера и приложения к журналу.

Литературный номер

Изначально запланированной "серийности" – одновременному выходу художественных и литературных номеров "А-Я" – не суждено было сбыться. Параллельная подготовка сразу двух изданий оказалась крайне трудоемким и затратным процессом. И все же в череде художественных выпусков нашлось место одному литературному – он увидел свет в 1985 году. О содержании этого "особенного" номера издатели спорили как никогда: сказывалась и общая усталость от работы, не обещавшей ясных перспектив. Архивным материалом журнала "А-Я" 1985 года, его розочкой на торте стала рукопись Варлама Шаламова "Осколки двадцатых годов", единственный экземпляр которой отправился из Москвы в Париж.





Приложение к журналу

Небольшие книжечки с текстами, представленные в дополнительной части экспозиции, заметишь не сразу: они словно не относятся к общей канве повествования. Отчасти это так: малоформатная серия стала приложением к выпускам "А-Я", способом применения неиспользованных в них иллюстраций. При этом тексты в книжечках ни коим образом не подразумевались как второстепенные. В частности, в дополнительной серии появляется свежее на тот момент эссе Бориса Гройса "Малевич и Хайдеггер". Попутной идеей Игоря Шелковского было напечатать своего рода набор почтовых открыток – репродукций художественных произведений – к каждому номеру журналу. К сожалению, последняя инициатива так и осталась на уровне проекта.





Последний (художественный) номер "А-Я"

Статья художников Риммы и Валерия Герловиных, опубликованная в финальном выпуске журнала, поднимает интересный вопрос различия жанра самиздата у авторов первой и второй "волны" авангарда. Как пишут Герловины, за более чем половину столетия русское авангардное искусство перестроило свой ракурс зрения с экстравертного на интроспективный. Если в начале ХХ века авангард стремился решать реально существующие задачи – политического, социального, культурного характера, а также порвать с надоевшим прошлым, проложив дорогу в утопическую даль, то советские нонконформисты действовали уже менее оптимистично.





Искусство андеграунда в СССР за период 1960-х–1980-х гг. постепенно замыкалось в себе, приобретало самоаналитический характер. Живой авторский язык уступил дорогу заимствованию готовых конструкций, их синтезу и ироничной интерпретации. В концептуализации позднего советского искусства легко рассмотреть влияние западных постмодернистских тенденций.

Экспозиция выставки объединяет около 350 произведений, среди которых работы Павла Филонова, Игоря Шелковского, Ильи Кабакова, Ирины Наховой, Виктора Пивоварова, Ивана Чуйкова и других.

Подробности ищите на сайте Центра Зотов.