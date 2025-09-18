От "А" до "Я": история журнала о "другом" искусстве СССР на выставке в Центре Зотов

Выпуски журнала "А-Я" – уникальная попытка задокументировать процессы, происходившие в неофициальном искусстве в поздний советский период. Издание выходило под редакцией Александра Сидорова и Игоря Шелковского – последний эмигрировал в Париж в год создания журнала и обсуждал рабочие процессы с коллегой по переписке. Непродолжительное время существования "А-Я" – 5 лет, с 1976-го по 1981-й гг. – имело большое значение: благодаря публикации, о творчестве деятелей советского андеграунда узнали на Западе. С другой стороны, российские критики, обратившиеся к практикам предшественников в 1990-е годы, имели образец того, как писать об альтернативном искусстве, вступали хотя и на новый, но все же намеченный путь.





Выставка "Путь к авангарду: диалоги художников в журнале "А-Я"" (6+) в Центре Зотов погружает зрителей в историю и процесс создания восьми выпусков издания – семь из которых были художественными, а один, вопреки планам, стал литературным. В экспозиции выставки представлены не только работы, попавшие на страницы выпусков "А-Я", но и окружающая их "ноосфера" – мысли и догадки авторов произведений, предложения и вопросы заинтересованных лиц и, наконец, взгляд самих издателей на то, как писать об искусстве, несправедливо вытесненном на периферию внимания. Каждому выпуску в экспозиции посвящен отдельный стенд "многоугольника": он как бы вводит зрителя в суть ситуации, сложившейся вокруг публикации, подсвечивает планы и решения редакции.

Ниже несколько интересных фактов о выпусках "А-Я":

Выпуск №1

При чем тут Малевич?

Первый номер журнала издатели решили сделать историческим: включить в него блок с архивными материалами, посвященными наследию авангарда. Стоит ли удивляться, что "амбассадором" этой рубрики был назначен Казимир Малевич? Ранее не опубликованную статью отца супрематизма 1922 года любезно предоставил издателям "А-Я" Андрей Наков, французский искусствовед болгарского происхождения. Тексты Малевича появлялись на страницах журнала и в дальнейшем.





Выпуск №2

В имени твоем

Второй номер журнала вышел на полгода позднее задуманного. Появившаяся в нем статья о художнике Павле Филонове вызвала интерес зарубежного коллеги, исследователя русского авангарда Джона Боулта. Боулт проявил любопытство, кто же являлся автором анонимного комментария о Филонове в преамбуле материала. Игорь Шелковский медлил: он не знал ни имени комментатора, ни как это можно выяснить. Десятилетия спустя стало известно, что вступительный абзац написал поэт Всеволод Некрасов.





Выпуск №3

Авангард первой и второй "волны"

Перемена политического и культурного курса в СССР в 1930-е годы безжалостно вынесла за борт художников, наиболее приверженных своим идеям. Русские авангардисты, получившие клеймо "формалистов", уже не могли беспрепятственно заниматься искусством – и, возможно, поэтому особенно стремились передать свои навыки и видение младшему поколению. Среди шестидесятников многие живописцы учились у представителей первой "волны" авангарда: например, Олег Васильев – у Владимира Фаворского и Роберта Фалька, а Леонид Соков – у Саула Рабиновича. На обложке третьего номера "А-Я" появилось произведение художника Федора Семенова-Амурского (1902–1980), с кем вели дружбу оба издателя журнала.





Продолжение следует…

Экспозиция выставки объединяет около 350 произведений, среди которых работы Эрика Булатова, Эля Лисицкого, Казимира Малевича, Франциско Инфанте, Олега Целкова, Риммы и Валерия Герловиных и других.

