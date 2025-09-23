Душа как улей, свободный вдох и диалоги в сводах Дома Радио: современный танец в сентябре

Поговорим о событиях мира современного танца, которые произойдут до конца сентября в разных (танцующих) городах России:





Спектакль "Улей" (16+) (премьера на сцене театра)

Театр "Провинциальные танцы", Екатеринбург

Когда: 25-26 сентября

Впервые "Улей" (16+) был показан на фестивале "Горький +" в Нижнем Новгороде в июне 2025 года. Хореограф-постановщик Анна Щеклеина отталкивается в работе от образа детской души – улья, щедро впитывающего эмоции, мнения и "знания" о жизни более опытных людей. Как писал Максим Горький в автобиографической повести, " <…> часто мед этот бывал грязен и горек, но всякое знание – все-таки мед". Жизнерадостное стремление познать все грани жизни хореограф ставит как задачу и одновременно как условие существования в пространстве сцены для команды танцовщиков. Анна Щеклеина – обладательница премии "Золотая маска" (спектакль "Лилит", 2020), финалистка конкурса молодых хореографов фестиваля Context. Diana Vishneva, участница многих российских и международных танцевальных проектов.





Открытие Фестиваля современного искусства Svody (16+)

Дом Радио, Санкт-Петербург

Когда: 27-28 сентября

В фокусе нового фестиваля современного искусства SVODY (16+) в Доме Радио – исследование интердисциплинарности художественных медиумов, особенно актуальных сегодня, таких как музыка, перформанс и танец. Первопроходцем фестиваля станет "Диалог двух хореографических постановок". Пара хореографов из Санкт-Петербурга, Ольга Васильева и Елизавета Некрасова, представят работы в исполнении дуэта танцовщиц Алевтины Грунтовской и Ульяны Чепуриной. "Диалог" построен на теме памяти, ведущей человека по волнам времени, живущей в его теле. Музыкальное сопровождение к перформансам придумали художники Андрей Воробьев и Соня Скобелева. Формат 2х2 сохранится и для дальнейших постановок фестиваля, который постепенно трансформируется в перманентную платформу для творческого эксперимента.





Вечер спектаклей современного танца "ВДОХ" (12+)

Культурный центр "ЗИЛ", Москва

Когда: 30 сентября

Вечер современного танца – привычный для "ЗИЛа" формат, который с нетерпением ждут как зрители, так и участники программы. Для молодых хореографов это возможность показать себя, нащупать почву в свеже созданной работе, увидеть реакцию зала, для аудитории – познакомиться с лабораторным танцем, свободным в своей экспериментальности. 30 сентября в Культурном центре состоится "ВДОХ" (12+), смотр танцевальных высказываний, балансирующих на грани ретроспекции и движения вперед.





В программу вечера войдут четыре спектакля современного танца от хореографов Таисии Крыловой, Романа Бородина, Екатерины Плянтер и Татьяны Щипко, а также сольные номера Руслана Летунова и Таисии Крыловой. Команда Лаборатории танца "Спектр" поразмышляет о связи с бессознательным, в то время как участники Театра танца "Другое измерение" обратятся к технике избегания. В фокусе спектакля DIOS от Terra Dance Company – "Поэма атомов" Джалаладдина Руми, а постановка "О чем шуршат камыши?" примет форму монолога об одиночестве и единении с природой.

