Арт-персона сентября: балерина и "пуантистка" Ильмира Багаутдинова (Q&A)

Ильмира Багаутдинова – балерина Мариинского театра, прима театра "Русский балет" им. Анны Павловой, заслуженная артистка Татарстана и Калмыкии. Кроме танцевальной и педагогической карьеры, Ильмира также известна своими перформансами. С именем Ильмиры Багаутдиновой связана техника "пуантизма" – рисования пуантами во время танца.

Несколько лет назад балерина исполнила партию белого лебедя на льду Финского залива в знак протеста против строительства зернового терминала в бухте Батарейная, что вызвало сенсацию в мировых СМИ. Позже, в 2024 году Ильмира Багаутдинова станцевала на замерзшем озере в Мурманской области для фильма "Танец душ" Алексея Вальца. В августе этого года перформансы балерины прошли в Париже и в Фуншале, а в сентябре артистка отправилась на Соловки, где показала сразу две работы. Среди них – перформанс на пленере в рамках ассамблеи творчества "Берег надежды".





Q&A

(или продолжи мысль)

– Каждое утро я…

– … еле встаю. Часто спектакли, вернисажи и другие творческие мероприятия заканчиваются почти в полночь: ты вымотан морально и физически, за ночь организм не успевает восстановиться.

– Мой идеальный день…

– … когда удается гармонично совместить творчество, время, проведенное с семьей и друзьями, отдых и финансы.

– Я выбрала классический танец, потому что…

– … он совершенен и лежит в основе всего. Владея классическим танцем, ты можешь станцевать что угодно. А вот наоборот – не получится. Но я владею разными стилями танца и использую их все.





– Балет и современное искусство…

– … это то, что я объединила и изобрела новый жанр – "пуантизм".

– Мне интересно создавать перформансы…

– … ведь в них можно вложить столько смысла, эмоций, фантазии – никто тебя не ограничивает. Ты творец.

– Горжусь…

– … мало, а надо много. Это пережиток советской эпохи: будь скромным, жди, когда другие тебя похвалят. Сначала общество, затем семья и только потом – ты сам. Мы привыкли обесценивать свои успехи. Это очень неправильно, нужно научиться ценить свои достижения. Я над этим работаю.





– Раньше я думала, что…

– … я не хочу детей. Потом думала ровно противоположное: что я хочу уделять время не карьере, а семье, воспитанию троих сыновей, а оказалось … что я до сих пор творю.

– Во время репетиции я обычно…

… хочу быстрее ее закончить.

– Не могу представить свою жизнь без…

– … Я вообще не могу представить себе свою жизнь.





– Мы живем в подходящее время для…

– … Времена не выбирают, в них живут и вытворяют.

– Мои маленький секрет успеха:…

– … а он есть? Успех неуловим, сегодня он как будто есть, а завтра – все сначала, покорение нового Олимпа.

– Мой перформанс на Соловках…

– … Хочется переписать историю Соловков. Не в нашей власти изменить прошлое, но в наших силах влиять на настоящее и возможно на будущее. В рамках перформанса я выбрала две темы: народные мотивы и промыслы (мой костюм, кокошник и картина были в стиле гжель) и "северное сияние " – частое для Соловков и совершенно фантастическое явление. Я была очень рада принять участие в ассамблее творчества "Берег надежды". Надеюсь, все участники ассамблеи смогли внести лепту в прекрасное будущее этого архипелага.