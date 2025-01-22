Арт-персона января: диджитал-куратор Ольга Проходцева (Q&A)

Ольга Проходцева – куратор в сфере цифрового искусства, технологический обозреватель журнала DEL’ARTE. Автор исследований о цифровой трансформации процессов в культуре.

Ольга часто выступает спикером на мероприятиях: ее можно встретить на Российской креативной неделе, на Международном фестивале "Интермузей. ЭКСПО", на событиях ЦСИ "Винзавод", Университета ИТМО, HSE Creative Hub и других.





Q&A

(или продолжи мысль)

Каждое утро я начинаю не с гимнастики, а как все – с кофе. Очень люблю его пить из фарфоровой чашки с блюдцем, это мой ритуал. У меня даже есть несколько вариантов фарфора под настроение.

Мой идеальный день состоит из ничего, потому что нет идеальных дней: с искусством они все прекрасны. Хороший день – это когда ты встретился с чем-то важным, тем, что создано на века, достойно памяти поколений.

Горжусь, что есть журнал, который я развиваю, особенно когда слышу хорошие отзывы читателей о контенте. Горжусь тем, что помогаю молодым художникам идти вперед и продвигать свое искусство.

Чтобы оставаться в курсе интересных событий, я работаю, посещаю пресс-показы, открытия, презентации. Для меня 5-6 событий в неделю – это норма. Как все, я читаю новости, а также профильные каналы в мессенджерах и рассылки таких зарубежных изданий, как Artsy и Artnet.

Искусство современно, когда оно отражает события и мысли людей в данный момент времени, предчувствует тренды. Научно-технологическое искусство именно поэтому сегодня актуально. Посмотрите на работы цифровых художников – и вы поймете, в каком мире мы живем.

Мы живем в подходящее время для любви. Это чувство всегда актуально, важно об этом не забывать.

Планирую стать аспирантом Школы дизайна НИУ ВШЭ и продолжить свое исследование подходов к сохранению цифрового культурного наследия.

Устала от… странный вопрос. Самое очевидное – это нехватка солнца зимой, резкие изменения погоды… В музее все проходит, кстати: ходите в музей – и отпустит.





Рекомендую читать книги об искусстве. Одна из моих любимых – "Семь дней в искусстве" Сары Торнтон, из новых – "Фильмы художников" Дэвида Кертиса от издательства Masters. Из последних мной прочитанных – "Солярис" Станислава Лема и "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х" Роберта Гараева. Очень люблю читать и смотреть фильм одновременно. Еще рекомендую жанр фестивального кино: недавно посмотрела "Субстанцию" с Деми Мур – своеобразный, но красивый хоррор, отвечает духу времени.

В этом году я обязательно буду достаточно отдыхать, потому что это очень важно, когда планируешь много работать.