Не только "Аленушка" и "Богатыри": 4 причины не пропустить выставку шедевров Васнецова

Кажется, хрестоматийные работы Виктора Васнецова мы знаем с детства. Однако увидеть их все вместе можно лишь до 23 июня. Потом картины из Русского музея, где сейчас проходит выставка к 175-летию художника, разъедутся по городам. И если у москвичей есть мемориальный дом-музей Васнецова, где хранятся некоторые его шедевры, то жителям других регионов обязательно стоит посетить выставку в Санкт-Петербурге. Билеты, правда, лучше брать заранее – в очереди в кассу можно провести несколько часов. Но оно того стоит!

1. "Аленушка"





Эту знаменитую сегодня картину Васнецов написал с меркантильной целью – хотел продать ее и элементарно заработать на кусок хлеба. Но собиратель живописи Павел Третьяков, на которого надеялся живописец, отказался от покупки. Не спешили и другие коллекционеры. Меценат Савва Мамонтов предложил Виктору Васнецову "с барского плеча" лишь 500 р., хотя хотел художник за нее выручить хотя бы 2000. Стоит заметить, что изначально живописец планировал называть картину "Аленушка-дурочка" и ничего сказочного в ней не было. В те времена крестьяне "дурочками" называли девочек-сирот, поскольку те жили в нищете. На картине сирота сидит на камне – это символ того, что у нее на душе камень. А вокруг девочки ельник – символ смерти. Стоит заметить, что платье у героини порвано, а волосы распущены – ее кто-то обидел. Столь депрессивный сюжет никому, понятно, не нравился. Ситуацию исправили в Третьяковской галерее, когда купили картину в собрание. В первом альбоме репродукций Васнецова каждая работа сопровождалась той или иной сказкой. Для этой картины выбрали "Сестрицу Аленушка и ее братца Иванушка", и с тех пор у обывателей картина ассоциируется с этим произведением.

2. "Иван Царевич на сером волке"





В основе картины лежит сюжет известной "Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке", где герои мчатся через темный лес, спасаясь от погони. В ней Иван-царевич крадет Елену Прекрасную для царя Афрона, уходит с ней от погони на сером волке, который, правда, до того успел разорвать иванова коня. Но на самом деле это полотно – собрание образов, аллюзий и ассоциаций. Мощные стволы деревьев связаны с языческими представлениями славян о сущности леса. Болото говорит о шаткости положения героев. А утренняя заря на заднем плане – символ благополучного исхода. Расцветшее дерево яблони на переднем плане – знак всепобеждающей любви.

3. "Бой скифов со славянами"





Эту картину меценат Савва Мамонтов заказал для украшения кабинета правления Донецкой железной дороги как символ славного прошлого этой земли. Правда, искусствоведы считают сюжет вымышленным – мол, в реальности скифы и славяне Киевской Руси никогда не встречались, поскольку жили в разные эпохи. Члены правления железной дороги творение Васнецова не оценили и сочли неуместным для служебного помещения. В итоге Мамонтов разместил полотно в столовой своего московского дома.

4. "Богатыри"





Над этим масштабным художник работал 27 лет и перевозил из Москвы в Киев, где Васнецов расписывал Владимирский собор, и обратно; летом – за город. Причем в Историческом музее художнику разрешили брать старинные доспехи, в которые Васнецов и "одел" своих героев. Эта картина тоже не обошлась без участия Саввы Мамонтова – художник в образе Алеши Поповича изобразил сына мецената. Тогда подростку было всего 13 лет, а спустя 8 лет юноша заболел и умер. Васнецов дописывал его образ уже по памяти. Кстати, три богатыря с картины жили в разное время и могли встретиться только в фантазии живописца. Когда Илья Муромец был таким, каким его изобразил художник, Добрыня должен был быть старцем, а Алеша Попович – еще мальчиком. Картина эта тоже наполнена символами. Тут и холмы – могилы героев прошлых веков. И молодые деревья – знак преемственности поколений.