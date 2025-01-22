Братья наши меньшие и их 3D воплощение: топ-7 анимационных фильмов о приключениях животных

Помните, как в детстве вас завораживала тайная жизнь животных: как они общаются друг с другом, что делают пока хозяев нет дома, о чем мечтают. Теперь, благодаря анимационным фильмам, у современных зрителей есть возможность не только фантазировать, но и проживать эти захватывающие истории вместе с любимыми героями. В прокат вышел мультфильм "Ночь в зоопарке", персонажи которого бесстрашно борются со злом. Мы собрали подборку анимационных картин о животных, которые не только подарят детям незабываемые эмоции, но и вернут взрослых в мир воспоминаний о беззаботной юности.

1. Турбо (2013)



Улитка Турбо, чье имя говорит само за себя, буквально взрывается от неторопливости и пассивности мира вокруг. Его сердце жаждет скорости, а душа – приключений, в отличие от других улиток, довольных своей размеренной жизнью. Турбо кажется им чужим и странным, ведь он мечтает о невозможном. Но именно эти страсть и непоколебимая вера в свою мечту не позволяют ему сдаться, заставляя проложить свой собственный путь к цели – стать великим гонщиком. Турбо покажет всем, что даже самая маленькая улитка может оставить след в истории, если у нее есть мечта и она не боится ее добиваться.



2. Мадагаскар 3 (2012)





После неудачной попытки вернуться домой из Африки Алекс, Марти, Мелман и Глория, вместе с пингвинами и лемурами, оказываются в Европе. Их план – пересечь Атлантику на грузовом корабле и добраться до Нью-Йорка, но его нарушает капитан отдела по поимке животных Шантель Дюбуа, мечтающая заполучить голову Алекса для своей коллекции. Спасаясь от нее, друзья, благодаря обману и счастливой случайности, попадают в путешествующий по Европе цирк. Животные быстро адаптируются к жизни артистов и становятся частью цирковой труппы. Не забывая о своем желании вернуться в Нью-Йорк, друзья все же начинают задумываться: может ли цирк стать их новым домом?

3. Ночь в зоопарке (2025)



Новый проект в нетипичном для анимации жанре – комедийный ужастик. Ночью в зоопарке воцарился хаос. Белый кролик, проглотив осколок метеорита, превратился в чудовище и теперь стремится сделать всех животных такими же, создавая зебро-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не может его остановить. Но судьба зоопарка может измениться: накануне туда прибыл дикий горный лев. Он собирает свою команду, чтобы дать отпор чудовищу и спастись от превращения в свинольва.



4. Пушистый шпион (2018)





Рыжая кошечка Марни, избалованная и привыкшая к комфортной, беззаботной жизни со своей хозяйкой, внезапно теряет все. Став жертвой похищения, она оказывается в коробке в глухом лесу, которую выбросили по пути. По воле случая она знакомится с Псом, Петухом и Ослом. Эта встреча становится началом их захватывающих приключений, в которых им предстоит не только выжить в непривычных условиях, но и распутать сеть таинственных ограблений, и остановить банду преступников, терроризирующих город.

5. Яга и книга заклинаний (2023)





Рыжеволосая ведьма Яга обитает в избушке на болотах Тридевятого царства вместе со своим котом-изобретателем и забавными домовыми. Она мечтает стать могущественной колдуньей, поэтому тренирует магические навыки каждый день. Однако для совершенства ей не хватает Книги Заклинаний, которая была украдена много лет назад коварной Белладонной. Неожиданно судьба дарит Яге возможность свести старые счеты, когда на пороге ее избушки появляется царевна Синеглазка,Теперь им предстоит узнать, в чем же заключается истинная сила волшебства, и кто на самом деле скрывается за маской злодейки.

6. Тайная жизнь домашних животный (2016)





Для терьера Макса – быть домашним любимцем настоящее призвание. Он проживает в квартире на Манхэттене. Его главная радость – проводить время с хозяйкой Кэти после целого дня мучительного ожидания. Однажды Макс сталкивается с неприятностью, когда в их счастливый дуэт вклинивается дворняга по имени Дюк, которого подобрала Кэти. Ревность перерастает в соперничество, но скоро собакам приходится забыть о борьбе за внимание хозяина, чтобы победить злодея, ведь в их городе появился кролик Снежок, который хочет отомстить всем счастливым домашним животным.

7. Барбоскины Team (2022)

Семья Барбоскиных грезит о славе в интернете, снимая танцевальные и забавные видео, но до популярности звезды сети, Кошечки Кэт, им пока далеко. Случайное соседство с Кэт приводит к не только к дружбе, но и к тайному соперничеству. Видя в Барбоскиных конкурентов, Кошечка старается разрушить их сплоченность, чтобы укрепить свои позиции в интернете и завоевать внимание всех поклонников.

