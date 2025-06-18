Вышел официальный постер российского киберпанк-блокбастера "Идентификация"

Накануне старта масштабной промо-кампании фантастического боевика "Идентификация" его авторы представили официальный постер картины. Лента выйдет в широкий российский прокат 28 августа 2025 года – в финальную неделю летних каникул.





Фильм снят в жанровом пересечении научной фантастики, остросюжетной драмы и неонуарного киберпанка. Производством занималась студия KD Studios, а дистрибуцией займется "НМГ Кинопрокат" – дочерняя компания медиахолдинга Национальная Медиа Группа.

Главную роль исполнил Антон Пампушный, известный зрителю по военной драме "Балканский рубеж". Также в актерский состав вошли Евгений Сидихин, Антон Лаврентьев, Виктория Агалакова, Анастасия Резник и другие.

Центральный персонаж – мужчина по имени Леон, который приходит в себя в больничной палате, не помня ничего о себе. Вскоре он узнает, что в его мозг вживлен высокотехнологичный нейрочип, способный подключаться напрямую к цифровым устройствам. По мере восстановления памяти герой понимает: он стал частью тайного эксперимента, а жизнь его дочери под угрозой.





Параллельно с личной драмой героя разворачивается конфликт с теневыми структурами, охотящимися за его возможностями. Неоновая эстетика, гнетущее ощущение тотальной слежки и борьба с системой превращают фильм в актуальное высказывание о природе личности в цифровую эпоху.

Режиссером выступил Серик Бейсеу, ранее работавший над проектами "Салют-7" и "По щучьему велению". Он подчеркивает, что история "Идентификации" – это не только о технологиях будущего, но и о моральных дилеммах, которые встают перед каждым человеком в эпоху стремительного технологического прогресса.





Авторы фильма "Идентификация" (2025) акцентируют внимание на том, что экшен в фильме оправдан не зрелищностью, а смыслом – каждый бой, каждое столкновение персонажа с угрозой несет драматический вес. Визуально насыщенная, сюжетно острая и жанрово выверенная картина уже претендует на статус одного из самых ожидаемых релизов года.