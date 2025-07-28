Плакат жив? Да здравствует плакат! Биеннале графического дизайна "Золотая пчела" путешествует по России

Стартовав в 1992 году, Московская международная (Глобальная) биеннале графического дизайна "Золотая пчела" регулярно собирает самые необычные работы креаторов со всего мира. Творчество как акт самовыражения, дизайн, созданный в рамках проектов, а также комментарии авторов на волнующие их темы – все это представлено в пространстве биеннале. В фокусе экспозиции всегда находится ее основной формат – жанр плаката, сочетающий в себе торжественность и лаконичность художественного языка.





Каждые два года событие проходит на знаковых выставочных площадках столицы: например, в Государственной Третьяковской галерее, в HSE ART Gallery, в ЦСИ Винзавод и в Школе дизайна РАНХиГС. В "выходной" для работы биеннале период выставка путешествует по стране.

Так, в этом году "Золотая пчела" "приземлилась" в Тульском историко-архитектурном музее, уже в третий раз за всю историю биеннале (предыдущие выставки гостили в ТИАМ в 2021-ом и 2023-ом гг.). До конца августа в музейном выставочном пространстве Дом Крафта можно увидеть порядка 150 шедевров плакатного искусства от российских и зарубежных авторов. География биеннале впечатляет: в конкурсе приняли участие дизайнеры из 53 стран мира, таких как

Азербайджан, Белоруссия, Турция, Швейцария, Япония, Эквадор и Бразилия. Раньше было еще больше, но и статус международной выставки в России до пандемии не вызывал особенного удивления – другое дело сейчас.





Символично, что в шестнадцатом выпуске "Золотой пчелы" были объявлены 16 номинаций – очень разных по духу и направленности: в их числе, посвященные историческим личностям (Канту, Пушкину, Рахманинову, Степановой) и проблемам глобальной коммуникации, обращенные к религии, эмпатии и музыке. В отличие от большинства выставок современного искусства, в пространстве "Золотой пчелы" зрителю не придется читать много описаний и пояснений к работам: визуальный язык плакатов воспринимается почти интуитивно, на уровне ассоциаций, эмоционально-эстетического опыта.





Бессменный куратор и президент биеннале, Сергей Серов, отмечает 13 трендов современного плаката, которые включают странность, сложность, разнообразие, синергию с миром цифры и ориентацию на цвет. Серов также отмечает, что плакатный жанр последнее время переживает интересный этап развития. По его словам, освободившись от своей информационной функции, плакат уверенно зашел на территорию визуальной культуры, в то время как искусство в духе contemporary art предпочитает оставаться концептуальным.





Это отнюдь не означает того, что работы участников биеннале лишены корневой идеи: она присутствует везде – в общечеловеческом смысле и на индивидуальном уровне, в зависимости от выбранной темы. Однако ведущей в экспозиции является форма высказывания: этим она неизбежно вызывает интерес у совершенно разной аудитории, начиная с профессионального сообщества дизайнеров и заканчивая "универсальным" зрителем.

Возрастное ограничение: 12+

Экспозиция биеннале графического дизайна"Золотая пчела ‘16" открыта в Доме Крафта ТИАМ со среды по воскресенье. Выставка продлится до 24 августа.

Подробности смотрите на официальном сайте проекта.