Музыка, балет, цирк и фокусы, а еще полеты и настоящее волшебство – на одной сцене и без антракта

С 24 по 26 декабря на сцене Live Arena пройдет музыкально-цирковое шоу “Рождество в Музыколандии”. Зрелищный спектакль объединил классическую музыку, балет и оперу, цирковое искусство и новейшие технологии. А еще то, что нельзя описать словами, а можно только почувствовать сердцем – доброту и любовь.

В преддверии Нового года у жителей и гостей Москвы есть много возможностей наблюдать чудеса – и на сцене, и в жизни (если быть внимательными). Те, кто дают нам эти возможности, называются волшебниками. Конечно, их официальная должность – артисты, режиссеры, заслуженные, народные… Но за две недели до новогодней ночи хочется отбросить все официальное и оставить только сказочное – побыть принцессой, творить чудеса и делать других счастливыми.

Так и сделала знаменитая певица Светлана Феодулова, она же принцесса Эола. Она приглашает детей и взрослых отметить Рождество в Музыколандии. Каждый пришедший к ней на праздник получит в подарок волшебный конверт, в котором…

О чудесах и сюрпризах музыкального шоу “Рождество в Музыколандии” его автор, режиссер и исполнительница главной роли Светлана Феодулова рассказала в интервью “Клео.ру”

– Светлана, шоу идет уже третий год. Но каждый показ отличается от предыдущего, чем удивите на этот раз?

– Да, с каждым годом шоу становится интереснее и масштабнее. В этом году мы впервые покажем его в зале Live Arena на 8 тысяч человек (прежде мы играли в зале на 1500 человек). За три дня – дня 24 по 26 декабря – мы сыграем 9 спектаклей и готовы принять 72 тысячи зрителей. Моя задача как автора и режиссера спектакля – сделать так, чтобы каждый человек в зале почувствовал себя хотя бы немного счастливее.

Такой большой зал позволит нам показать новые трюки – с летающим волшебником, парящей под потолком сферой-кораблем, воздушными гимнастами, парящими на люстрах как в Цирке дю Солей… Дед Мороз прокатится на санях, запряженных живыми оленями. Во время сцены Карнавала мы выбросим в зал множество мечей, и дети смогут ими играть.

Это зрелищно, дорого, невероятно красиво. Но для меня важнее, что в нашем спектакле заложен глубокий смысл. Сказка рассказана пушкинским слогом – я хочу, чтобы дети почувствовали красоту русского языка. Сама стилистика выдержана в традиции русских сказок и повествование ведется от лица мудрого сказителя – старинного Органа. И имя моей героини принцессы Эолы обыгрывает название инструмента – эолова арфа.





Я много внимание уделила теме семьи и дружбы. Я сама мама восьми детей и знаю, как это важно.

Психологи доказали, что сказки и мультфильмы, которые читают и смотрят наши дети, влияют на их психику детей, они черпают оттуда ценности и в какой-то степени ролевые модели, поэтому и мы, создатели детских мультиков и спектаклей, отчасти ответственны за то, какими они вырастут.

– Ваш спектакль еще и знакомит детей с миром музыки, он больше развлекательный или образовательный?

– Я считаю, что искусство не может быть только развлечением, это всегда работа нашей души – оно развивает в нас чувства, фантазию, помогает узнать и понять что-то новое. Я придумала этот спектакль, чтобы с помощью зрелищного шоу, интересного детям и молодежи, развить у них музыкальный вкус, познакомить с музыкальными понятиями, нотами, инструментами, показать, из чего состоит мир музыки.

На входе мы всем гостям раздадим волшебные конверты с дирижерской палочкой, которая светится в темноте. И во время спектакля мы все вместе будем дирижировать оркестром, спасая музыку от злого Какофона.

Но это не значит, что Какофон ждет неминуемое наказание. В финале его простят и с ним все будет хорошо. Мы говорим зрителям, как важно уметь прощать и жить в мире.

– Кто из звезд принимает участие в постановке?

– Я большое внимание уделила высокому уровню исполнителей. У нас поют народные и заслуженные артисты, солисты Большого и Мариинского театров. Оперная и балетная труппа Мариинского театра покажет фрагменты классических балетов и арии из опер. Главную роль принцев Мажора и Минора исполнит знаменитый певец, солист Мариинского театра Роман Арндт, обладатель премии Хосе Каррераса как лучший тенор мира. Его график расписан по дням, мы его буквально поймали в перерывах между перелетами. Но без него нельзя – он пел в каждом нашем спектакле! У нас играет прекрасная актриса театра и кино, заслуженная артистка России Галина Бокашевская. Когда она исполняет финальный монолог матери под звон колоколов, я видела, как мамы в зале обнимают своих детей и плачут. Но это слезы радости, слезы любви.





Будет много фокусов! В шоу участвует известный жонглер Богдан Самаров, рекордсмен Книги рекордов России.

– А почему в этом году вы назвали спектакль еще и новогодней елкой? Ждете в гости Деда Мороза и Снегурочку?

– Да! Мы приглашаем гостей за час до начала спектакля, чтобы поучаствовать в праздничной программе, которая развернется в фойе. Конечно, будем водить хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, проведем мастер-классы от фокусников, и 50 цирковых артистов будут показывать удивительные номера.

– В вашей семье растут дети от 3 до 17 лет, они принимают участие в создании спектакля? Возможно, дают советы по сценарию, делают замечания?

– Я всегда с ними советуюсь, ставлю им послушать музыкальные фрагменты прежде, чем включить в спектакль. Мне важно, что они видят, как я ценю их мнение. У каждого из них свой опыт и свое восприятие спектакля. Поэтому "Рождество в Музыколандии" – живой проект, наполненный эмоциями, детским восприятием.





Кстати, волшебные конверты, которые мы будем раздавать на входе, сделаны вручную детьми! Мы пригласили всех желающих детей поучаствовать в творческом процессе, мои дети тоже присоединились и несколько месяцев изготавливали конверты: клеили марки, ставили печати.

– Вы берете их за кулисы во время показов?

– Более того, они трудятся за кулисами и очень нам помогают! В прошлом году старшие сыновья были ассистентами у звукорежиссера, младшие помогают с реквизитом на сцене. Никогда не было, чтобы они подвели, забыли, никаких накладок. Во время шоу у них как будто обостряется повышенное внимание и ответственность. Они видят как много зрителей и им как будто передается моя ответственность перед каждым человеком в зале. Я рада, что с помощью такой полезной работы за кулисами нашего спектакля я могу в них эту ответственность воспитать.

Кроме того, это еще и общение с талантливыми людьми. Ведь те, с кем мы общаемся, тоже влияют на нас, на нашу речь и манеры. Все артисты, которые заняты в спектакле, уже как одна семья. Богдан Самаров научил нашего старшего сына жонглировать, теперь он дома сам учит младших цирковым трюкам.

– У вас есть какая-то семейная новогодняя традиция?

– Я думаю, появится в этом году! Я знаю, что дети готовят для нас спектакль. Сценарий пишет 9-летняя дочка, кто-то отвечает за звук, другой – за декорации, старшая дочь – за свет, и у каждого будет своя роль. Мы очень ждем домашнего представления! Я хочу, чтобы домашние спектакли стали нашей семейной традицией.

Я в детстве тоже ставила спектакли для родителей, а свой первый полноценный спектакль создала в школе – это была сказка о Золушке. Я сама написала сценарий, придумала декорации и костюмы, подобрала музыку. Когда училась в Академии хорового искусства им. Свешникова три года подряд ставила спектакли для первокурсников, причем задействованы были и ученики, и педагоги. Мой учитель, выдающейся хормейстер и дирижер Виктор Попов просил показывать спектакль утром для детей, а вечером для взрослых – всех вместе в зале было не разместить. После учебы я какое-то время была режиссером в детском театре.

– А вы что подарите своим детям?

– Незабываемые каникулы! Этой зимой дети очень хотят впервые встать на лыжи, и в январе мы на своем “автодоме” (у нас есть фургон на колесах для семейных путешествий) поедем кататься в Подмосковье.

– Не спрашиваю, о чем вы мечтаете, это всегда сокровенное. Но не могу не спросить о творческих планах на 2025 год. В последнее время вы сосредоточились на режиссерской работе, а хочется, чтобы вы давали больше сольных концертов и в разных жанрах – с вашим уникальным голосом вы можете исполнить все, что угодно (Светлана Феодулова занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как обладательница самого высокого голоса в мире. – Прим. ред.).

– Мой 2025 год начнется с гастролей по России с моноспектаклем “Кукла и Ангел” (я уже вывесила расписание на своем сайте). Летом запланирован интересный проект с Большим театром, пока говорить ничего не буду, это будет что-то неожиданное на стыке театра и кино.

В следующем году я точно хочу посвящать больше времени своему сольному творчеству, уже готовы аранжировки новых песен и должен выйти новый альбом. Это будет классический кроссовер и эксперименты с разными жанрами.

И еще у меня в планах установить новый рекорд – исполнение произведения в необычной технике (тоже пока не буду раскрывать подробности) во время моего концерта в прямой трансляции. Сейчас выбираем классическое произведение для рекорда, возможно, это будет “Полет шмеля”, но не точно.





Эти рекорды и шоу я задумываю только для того, чтобы люди влюблялись в классическую музыку. Я – маленький проводник между людьми и классическим искусством. Я хочу, чтобы мое творчество давало плоды, а наши дети эти плоды пожинали как наследие. Осознание того, что я создаю наследие, помогает мне двигаться вперед и продолжать свое дело. Именно музыка поддерживает меня в трудные времена, и я хочу дарить всем людям эту поддержку.