Арина Шарапова – про новый цикл программ, Майю Плесецкую и планы на 2025 год

Телеведущую Арину Шарапову знают даже люди, принципиально не смотрящие телевизор. Звезда российского телевидения прошла путь от корреспондента информационных передач и ведущей популярных ток-шоу до автора документальных проектов, и сегодня руководит собственной школой "Артмедиаобразование". Автор двух книг, общественный деятель и кандидат социологических наук Арина Шарапова большое внимание уделяет образованию.

Ее новый документальный проект "Культурный код. Россия. 2.0: киномозайка традиционных духовно-нравственных ценностей" ( второй цикл из серии "Культурный код. Россия") – это 10 документальных фильмов о людях, чьи имена незаслуженно забыты, таких как художник Алексей Боголюбов, внук Радищева и учитель Айвазовского; ботаник Андрей Бекетов, популяризатор науки, дед Александра Блока; врач Зиновий Соловьев, основатель Артека; великий хирург Николай Пирогов; дирижер Карл Элиасберг, ставший инициатором исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде и другие.



Но есть среди героев цикла и люди, которых знает весь мир – это математик Софья Ковалевская и балерина Майя Плисецкая.



В интервью "Клео.ру" Арина Шарапова рассуждает о новом поколении зрителей и о том, как использовать нейросети в документальном кино.





– Арина, вы решили полностью посвятить себя документальному кино?

– Да, сейчас я все свое время посвящаю съемкам и своей школе. В моей жизни всегда складывалось так, что рядом с телепроектами обязательно было преподавание: я преподавала в МГИМО и в Высшей школе экономики. Когда я открыла свою школу (мы работаем как учебное заведение дополнительного образования), стала привлекать своих учеников для работы над проектами. В прошлом году мы получили грант от Президентского фонда культурных инициатив на цикл документальных фильмов. Я думала над темой и поняла, что мне интересно раскрыть тему культурного кода и системы ценностей, которые объединяют всю страну, понятны и близки всем жителям: и больших городов, и маленьких деревень.

Я сразу решила, что это будут не просто познавательные фильмы об исторических личностях, но еще и философские эссе, затрагивающие тему духовности. Исторически так сложилось, что духовное в России всегда было выше материального. И даже все эти бояре, ростовщики и так далее, могли свои дела вести нечестно, но это не мешало даже таким людям верить в Бога, любить, надеяться.



– Как вы думаете, каким должно быть документальное кино на темы истории, чтобы молодежь его смотрела?

– Фильм должен быть небольшим. Мы делаем фильмы не более 20 минут. Я внимательно наблюдаю за залом, в какой момент они достают телефоны, на какой минуте ломаются – и этого хронометража ребятам оказалось достаточно. Наши фильмы для молодежи до 30 лет, но они оказались интересны и людям старшего поколения, и даже политическим деятелям, они переведены на разные языки и отправлены в посольства России в разных странах. Я уверена, что фильмы для молодежи обязательно должны быть интересны взрослым, не нужно такого разделения – это для подростков, а это для взрослых. Если то, что смотрят дети, интересно людям всех возрастов, это удача.



– Какие требования современная эпоха предъявляет к телепроектам?

– В первую очередь должны учитываться интересы аудитории. Сейчас на телевидении востребованы два направления – развлечение и политика. Развлекательные проекты, безусловно, стараются делать яркими, резонансными, чтобы привлекать внимание и удерживать зрителей у телеэкранов. Но и они не должны быть слишком длинными. Политические программы – это тоже своего рода шоу – то, что привлекает внимание, а сегодня политика привлекает внимание. Хотя сейчас люди от нее устали и уходят в Интернет, читают короткие новости, смотрят видео. Это немного опасное явление, люди теряют интерес к телевидению – и аналитические умы телевизионщиков должны работать как антенна, считывая потребности современных зрителей.





– Вы согласны, что сейчас молодые люди стали больше интересоваться историей? Этому способствуют в том числе популярные YouTube-проекты, блоги на исторические темы.

– И наши фильмы тоже не из учебника. Наоборот, они о людях, чьи имена потихоньку забываются. Например, основатель Артека, врач Зиновий Соловьев, кто его помнит? Даже ребята, которые отдыхают в Артеке, далеко не все знают, кто его организовал. И главное, у нас очень пронзительные фильмы, они вызывают эмоции, заставляют сопереживать.

Интерес именно к личностям будет всегда, потому что личность очень часто рулит в истории, создает тренды – от модельеров до великих дипломатов, которые меняют ход истории. Может быть, не у всех детей есть возможность узнавать про этих людей подробнее, но я вижу, что в нашей стране сейчас много делается, чтобы студенты и школьники могли найти свой ориентир, посмотрев, как жили другие, как они творили и добивались своих целей.





– Хочется подробнее поговорить о фильме к 100-летию Майи Плисецкой. Мы увидим что-то уникальное, о чем раньше не знали?

– Я скажу в общем про все фильмы нашего цикла. Помимо огромного количества уникальной хроники, которую я сама раньше не видела – это очень редкие материалы начала 20-го века, мы используем искусственный интеллект, который оживляет застывшие фотографии и картины, и фильм приобретает большую зрелищность. Мы также используем популярный прием – расцвечиваем архивные черно-белые фотографии, потому что дети лучше воспринимают цветные изображения. Черно-белые кадры – это безумно стильно, но это для эстетов, а с точки зрения психологии, детям надо видеть цвет, мягкий, неяркий, приятный.

– Кроме Майи Плисецкой из выбранных исторических личностей, широкой публике известна и Софья Ковалевская. В процессе подготовки к съемкам, что неожиданного, нового вы о ней узнали?

– Мы раскрыли Софью Ковалевскую с разных сторон. Это не только умная, но очень интересная, красивая женщина, которая не один раз выходила замуж. Она была блистательным математиком и покоряла мужчин! Принято говорить, что все "ботаники" и ученые этакие "сухари", но нет и нет! Это красивейшая женщина! Я уверена, что после просмотра нашего фильма, она сразу вызовет восхищение у школьников, которые впервые о ней узнают. Мы взяли фрагменты из советского фильма 1956 года, где Софью Ковалевскую сыграла актриса Елена Юнгер. Конечно, в процессе съемок мы узнали много интересного и обо всем рассказали зрителям. Так что посмотрите сами.





– Арина, что бы вам хотелось обязательно осуществить в 2025 году?



– На 2025 год у нас много планов, связанных со съемками фильмов и моей телевизионной работой. Но я хочу обязательно начать писать третью книгу. Замысел есть, но совсем нет времени.



– Что вам помогает даже в трудные времена сохранять оптимизм и веру в себя и свое дело?

– Как известно, времена не выбирают. Я не знаю людей, у которых нет трудностей. Просто кто-то сдается, и для них трудности становятся тяжелым грузом, но есть другие люди, которые всегда, несмотря на обстоятельства, следуют за своей мечтой. Я не знаю, что помогает лично мне. Бог. ДНК, которое мне передали родители, собственный оптимизм и вера в настоящее, в то, что все движется вперед.

На фото: съемочная группа проекта – выпускники и педагоги школы "Армедиаобразование".



Где и когда можно увидеть фильмы



В 2025 году будут и онлайн, и офлайн показы, не только в Москве, но и во многих других городах. Точных дат пока нет, но обо всем можно первыми узнать из группы Арины Шараповой в ВК.