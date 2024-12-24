"Ведите следствие": зрители театра превратились в расследующих убийство детективов

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Одна из самых необычных премьер сезона

Чеховский Треплев говорил: "Нужны новые формы". И Театр на Трубной их постоянно ищет. Здесь есть спектакль-променад, в котором зрители ходят по залам и узнают истории, случившиеся в этом здании, есть спектакль-обед, где все сидят за общим столом, смотрят на приготовление борща, а потом вместе его едят. А теперь театр "Неформат" представил здесь и спектакль-расследование под названием "Ведите следствие".

На первом этаже дома – кафе. Бармен, его помощница, четверо клиентов. У каждого из них есть свой мотив, чтобы убить человека, который живет этажом выше. Но кто же совершил преступление? В этом и предстоит разобраться зрителям во время интерактивного спектакля.

Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Его придумал знаменитый адвокат Михаил Барщевский. За долгие годы профессиональной карьеры он видел множество запутанных дел. Поэтому придумал очень тонкую историю, которая требует от зрителя концентрации и внимания к деталям. Из зала героям можно задавать вопросы, анализировать факты, искать улики и строить цепочку логических выводов. Тут все, как и в обычном уголовном деле – следствие, суд, приговор… Каждый зритель становится частью захватывающего сюжета, где логика и интуиция становятся лучшими союзниками.

Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Но прелесть постановки еще и в том, что в нем нет определенного финала – каждый раз он будет разным в зависимости от того, кого зрители сочтут убийцей. Для актеров это довольно сложная задача, ведь часть спектакля – это актерская импровизация, без заученного текста пьесы. Артистам надо, не выходя из образов, отвечать на вопросы и реагировать на обвинения зрителей. Исполнитель одной из ролей Кирилл Емельянов говорит: "Никто из артистов, даже автор, не знает, чем будет заканчиваться каждый спектакль". Это значит, что каждый раз у вас есть возможность испытать себя и своих друзей в роли следователей, прокуроров и адвокатов.

Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Но смотреть за тем, как зрители выдвигают свои гипотезы и работают "детективами", это отдельный спектакль. Когда люди начинают общаться и обвинять кого-то, они вкладывают в это что-то личное. И в итоге создается атмосфера близости и вовлеченности, которую так любят зрители Театра на Трубной.

Феликс Грозданов

Журналист, светский обозреватель

 

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