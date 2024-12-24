"Ведите следствие": зрители театра превратились в расследующих убийство детективов

Чеховский Треплев говорил: "Нужны новые формы". И Театр на Трубной их постоянно ищет. Здесь есть спектакль-променад, в котором зрители ходят по залам и узнают истории, случившиеся в этом здании, есть спектакль-обед, где все сидят за общим столом, смотрят на приготовление борща, а потом вместе его едят. А теперь театр "Неформат" представил здесь и спектакль-расследование под названием "Ведите следствие".

На первом этаже дома – кафе. Бармен, его помощница, четверо клиентов. У каждого из них есть свой мотив, чтобы убить человека, который живет этажом выше. Но кто же совершил преступление? В этом и предстоит разобраться зрителям во время интерактивного спектакля.





Его придумал знаменитый адвокат Михаил Барщевский. За долгие годы профессиональной карьеры он видел множество запутанных дел. Поэтому придумал очень тонкую историю, которая требует от зрителя концентрации и внимания к деталям. Из зала героям можно задавать вопросы, анализировать факты, искать улики и строить цепочку логических выводов. Тут все, как и в обычном уголовном деле – следствие, суд, приговор… Каждый зритель становится частью захватывающего сюжета, где логика и интуиция становятся лучшими союзниками.



Но прелесть постановки еще и в том, что в нем нет определенного финала – каждый раз он будет разным в зависимости от того, кого зрители сочтут убийцей. Для актеров это довольно сложная задача, ведь часть спектакля – это актерская импровизация, без заученного текста пьесы. Артистам надо, не выходя из образов, отвечать на вопросы и реагировать на обвинения зрителей. Исполнитель одной из ролей Кирилл Емельянов говорит: "Никто из артистов, даже автор, не знает, чем будет заканчиваться каждый спектакль". Это значит, что каждый раз у вас есть возможность испытать себя и своих друзей в роли следователей, прокуроров и адвокатов.





Но смотреть за тем, как зрители выдвигают свои гипотезы и работают "детективами", это отдельный спектакль. Когда люди начинают общаться и обвинять кого-то, они вкладывают в это что-то личное. И в итоге создается атмосфера близости и вовлеченности, которую так любят зрители Театра на Трубной.