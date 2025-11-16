Ноябрь на ВДНХ: пионерское детство, живописный образ Москвы и словесный авангард

В этом году ВДНХ отметила 86-летие. Один из крупнейших выставочных центров Москвы, "Музей под открытым небом" привлекает туристов для неспешных прогулок по своей необъятной территории и, конечно, для проведения досуга. В воспоминаниях старших поколений, выставки в павильонах ВДНХ обычно были связаны с национальной культурой представляемой ими страны. Сегодня этим выставочная повестка комплекса не ограничивается: внимательный зритель найдет в афише проекты, посвященные космосу, животным, плесени (это не шутка) и, конечно, искусству.

Выбирайте, какое вам ближе: живопись XIX века, русский авангард или советское кино.

Что: выставка "Последнее лето детства" (12+) Где: павильон №36 "Кино" (Музей "Кино") Когда: до 31 декабря 2025

Что приходит вам на ум при слове "пионерлагерь"? Ранние подъемы, суп на обед, первая влюбленность? Большинство (бывших) граждан советского государства имели опыт поездок в летний лагерь. Индивидуальные по сути, впечатления часто пересекаются, когда в их основе лежит сходство прожитого.





Экспозиция в Музее "Кино" на ВДНХ – собирательный образ пионерского детства, знакомый зрителю не только по личному опыту, но и по фильмам. Ядром проекта кураторы выбрали советские кинокартины "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" (6+) (реж. Элем Климов) и "Сто дней после детства" (12+) (реж. Сергей Соловьев). Плакаты, архивные фотографии, эскизы декораций со съемок дают возможность погрузиться в атмосферу кино и сравнить собственные воспоминания о трех неделях, проведенных вдали от дома, с культовыми экранными образами.

Что: выставка "Образ Москвы в русском искусстве. Из коллекции Государственного Русского музея" (0+) Где: павильон №1 "Центральный" Когда: до 1 февраля 2026

Хорошие новости для тех, кто периодически отправляется в северную столицу ради музейных маршрутов: работы из коллекции Русского музея гостят в Москве. До февраля на ВДНХ можно увидеть более сотни картин и 11 скульптур классиков отечественного искусства, в списке имен – Василий Суриков, Илья Репин, Михаил Нестеров, Валентин Серов и другие.





Панорамы московских улиц, красота полей и лесов, огни революции – Москва на полотнах живописцев предстает разной: оживленной, спокойной, бунтующей – но неизменно величавой. Часть работ из Русского музея ранее не покидала его стен, а некоторые – даже экспонируются впервые. Интересно, что "очень русские" сюжеты писали не только соотечественники – среди художников, представленных на выставке, есть, например, Жерар Делабарт, француз, работавший в Москве с 1787 по 1810 гг., и Петр Уильямс, внук американского инженера, эмигрировавшего за океан по долгу службы.

Что: выставка "Жизь нра" (0+) Где: павильон № 58 (Музей "Слово") Когда: до 11 мая 2026

Когда поэта-футуриста Алексея Крученых спросили о смысле названия его знаменитого стихотворения "Дыр бул щыл", он пояснил, что не в смысле дело, а в "ином (неприятном для слуха) звуке и словосочетании". Давид Бурлюк позже все-таки попытался объяснить строки Крученых, как "инициализацию словес": "дыр бул щыл" – "дырой будет уродное лицо счастливых олухов". Забавно, не правда?





Заумная поэзия один из самых необычных экспериментов авангарда, едва ли нашедший свое продолжение в более позднем искусстве. Заумь не объясняет, но являет собой – в этом футуристы видели в том числе воплощение национального характера. О том, как художники и поэты экспериментировали с буквой и текстом, перемещаясь из пространства нематериального в самую что ни на есть вещественную область – типографику, рассказывает выставка с бодрым названием "Жизь нра" (0+).

Подробности проектов и условия посещения выставок смотрите на сайте ВДНХ.