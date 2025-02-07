"Изображая воздух": новая выставка в Музее русского импрессионизма

Новая выставка в Музее русского импрессионизма посвящена такой невесомой стихии как воздух. В картинах импрессионистов воздушные массы играют ведущую роль, ведь изображая небо, тучи, порывы ветра, художники демонстрировали свое мастерство и приверженность "живописи момента". Импрессионистам свойственно писать отдельными мазками, которые сливаются в гармонию единого фона на необходимой для глаза дистанции. Рассветы, сумерки, облачные дали в лучах солнца – сюжеты, позволяющие авторам экспериментировать как с техникой написания, так и с цветовой палитрой.



Небо это часть пейзажа, а пейзаж был выбран импрессионистами в качестве основного вектора творчества. Конечно, небо на пленэрных композициях Борисова-Мусатова отличается от неба, которое писал Илья Машков. И здесь нет смысла сравнивать, главное, помнить что цель, к которой импрессионисты стремились в живописи: наполнить картины витальностью, воздухом и светом.



На выставке "Изображая воздух. Русский импрессионизм" будут представлены произведения 70 мастеров отечественной художественной культуры рубежа XIX—ХХ веков. Среди них работы Игоря Грабаря, Петра Кончаловского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Давида Бурлюка, Роберта Фалька и многих других. Русский импрессионизм хотя следует французскому прародителю, имеет свою жанровую и изобразительную специфику: эти особенности также отражены в экспозиции.

Сомневаетесь, хорошо ли вы знакомы с русским импрессионизмом? Небольшой тест поможет определить ваш уровень.