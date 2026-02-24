Директор Лувра Лоранс де Кар ушла в отставку на фоне череды скандалов

Лоранс де Кар, первая женщина во главе Лувра, покидает свой пост спустя четыре года после назначения. Решение принято на фоне череды кризисов, с которыми в последнее время столкнулся главный музей Франции. Как подтвердили в пресс-службе Елисейского дворца, президент Эммануэль Макрон одобрил ее прошение об уходе.

В официальном документе сообщается, что глава Франции принял прошение об отставке, подчеркнув, что сейчас музей нуждается в ярком импульсе для реализации будущих задач. Также сообщается, что Макрон планирует поручить 59-летней де Кар новую задачу – координацию сотрудничества музеев стран "Большой семерки".





Лоранс де Кар возглавила Лувр 1 сентября 2021 года, сменив Жана-Люка Мартинеза. За время ее руководства музей провел несколько масштабных выставок и кампаний по цифровизации коллекции. Однако последние полгода учреждение оказалось в центре скандалов, что и стало причиной кадровых изменений.

Осенью 2025 года музей пережил громкое ограбление: злоумышленники проникли в здание через строительную зону и за семь минут вынесли ювелирные изделия из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины. Случай вызвал международный резонанс и серьезные вопросы к уровню безопасности музея. Вскоре после инцидента де Кар попросила ее освободить от обязанностей руководителя, но тогда министр культуры Рашида Дати его отклонила.



После этого в Лувре начались новые проблемы: работники объявили забастовку с требованием улучшить условия труда, вскрылась схема с перепродажей поддельных билетов на сумму около 10 млн евро, а затем произошла авария – прорыв трубы затопил несколько залов, повредив экспонаты XV–XVI веков.



Кто займет пост директора Лувра, пока не сообщается. По данным французских СМИ, кандидатуру нового руководителя утвердят в ближайшие дни.