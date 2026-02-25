Художник Алексей Мандыч: "Я принимаю желание играть как неизбежную потребность каждого человека"

В основе проекта – взаимодействие коллекции оригинальных игровых полей индийской трансформационной настольной игры "Лила" из собрания Евгения Немоляева и работ современного художника Алексея Мандыча. В течение всей выставки Алексей создавал работы прямо в пространстве экспозиции – их финальный результат зрители смогут увидеть 27 февраля на финисаже.

Специально для Клео.ру художник рассказал подробней о своем проекте: о роли игры в жизни и искусстве, уровнях человеческого восприятия и системах миропорядка.

Алексей Мандыч – современный художник, выпускник ИСИ ИБ, резидент Школы изящных искусств Валанд (Университет Гетеборга в Швеции). Алексей входит в шорт-лист Премии Кандинского, преподает в Московской школе современного искусства.





– Алексей, в основе концепции выставки лежат настольные игры "Лила", "Змеи и лестницы" и некоторые другие. Почему именно они? И в целом, как появилась идея посвятить проект настольным играм?

– Исходная идея куратора Жанны Бобраковой заключалась в том, чтобы "столкнуть" коллекцию классических произведений с современным взглядом на них и попытаться понять их место в настоящем. Поскольку коллекция Евгения Немоляева представляла собой именно оригинальные поля "Змей и лестниц", это и стало основным условием задачи. Жанна Бобракова пригласила меня поучаствовать в проекте, зная мои интересы, подходы и контекст, в котором я работаю.

– На выставке экспонируются оригинальные поля игры "Лила", каждое из которых представляет собой самостоятельную визуальную систему, фиксирующую особый способ мышления. Как вы считаете, каким образом взаимодействие с такими игровыми полями влияет на восприятие зрителем идеи порядка, движения и переходов между состояниями?

– Мне кажется, что в любой "хорошей" системе должны присутствовать уровни восприятия. Они или заложены туда создателем системы, или появляются со временем и историей. Безусловно, поля "Лилы" обладают и теми, и другими уровнями. Поэтому, думаю, кто-то из зрителей просто очаровывается визуальной эстетикой древности, кто-то пытается понять условия игры, кто-то задумывается о порядке и картине мира тех, кто создавал эту систему, а кто-то идет совсем далеко и начинает думать о способе мышления. Идеальный же для меня как для автора зритель пойдет еще дальше и сравнит коллекцию с тем, что сделал и собрал художник…





– Экспозиция предполагает возможность изменений и дополнений в течение всего времени работы выставки. Насколько, по вашему мнению, свобода зрителя "играть" с экспозицией и следовать или не следовать "правилам поля" важна для опыта понимания и интерпретации представленных работ?

– Любая игра состоит из набора правил, группы участников и времени, проведенного за процессом. Уберите одну из этих составляющих – и игра не сложится. Во время подготовки выставочного проекта мне показалось интересным включить время в саму выставку. Обычно экспозиция после открытия "замораживается".





Одна из идей моего проекта – позволить жизни проникнуть в формирование экспозиции и ее демонстрацию. Многие экспозиционные решения, выбор произведений и способов их представления продиктованы ситуациями в моей жизни и в жизни окружающих меня людей. "Лила", в моем понимании, построена на описании и трактовке истинного состояния человека, его запросов к миру и того, что мир от него требует. Это также хотелось отразить и в самой структуре выставки.

– В тексте к проекту вы сравниваете настольные игры с разными жанрами искусства: живописью, кино. "Игровой момент" в отношении истории искусства мне видится особенно интересным: с одной стороны, жанровые рамки для художественных работ существовали всегда, с другой – известность часто получали авторы, отходящие от них. Искусство "играет по правилам", на ваш взгляд?

– Здесь я не смогу сказать лучше, чем сказано в трактате "Слово о живописи из сада Горчичное Зерно" XVII века:

"Некоторые называют живопись легкой, другие говорят о трудностях. Нет только трудностей, но и легкости тоже нет. Одни ценят законы [живописи], другие ценят свободу от них. Свободы от законов не может быть, но тем более нельзя ограничиваться лишь соблюдением законов. Итак, сначала со всей строгостью постигни правила и нормы. И лишь потом вознесешься душой к различным превращениям. Постижение сути законов ведет к освобождению от них."

– В качестве своего рода итога в тексте вы пишете: – "<…> интересно в нем (в окружающем мире, смоделированном "Лилой") найти отзвуки, отблески и подсказки для игры и от игры". Вы хотели бы поделиться собственными озарениями со зрителем? Возможно какие-то открытия были сделаны вами в процессе реализации проекта или его обсуждения.

– Вот именно ими я и делюсь – все работы, весь выставочный проект – это и есть мои, и наши общие озарения и формирования смыслов и мира вокруг них. А уж зрителю судить и воспринимать!





– Йохан Хейзинга писал о том, что стремление человека к игре лежит в его природе. Как вы считаете, является ли современный человек более или менее "играющим" по сравнению с предыдущими периодами истории?

– Я принимаю желание играть как неизбежную и неуничтожимую потребность каждого человека – для увеличения понимания, обучения, развлечения и, возможно, чего-то еще. Полностью согласен с приведенным вами мыслителем и разделяю эту точку зрения. Если же я ошибаюсь – мир обязательно когда-нибудь меня поправит. Для этого мы все и играем.

Возрастное ограничение на выставке: 18+

Подробней читайте на сайте Cube.Moscow.