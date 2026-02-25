Художник Алексей Мандыч высказался о свободе и правилах в искусстве

Современный художник Алексей Мандыч, представляющий проект, построенный на диалоге классических игровых полей "Лилы" и актуального художественного языка, поделился своим взглядом на соотношение свободы и норм в искусстве. По мнению автора, противопоставление этих понятий изначально некорректно. Мол, творчество не существует вне системы, но и не сводится к механическому следованию канонам.





Размышляя об "игровом моменте" в истории искусства, Мандыч отметил, что художественные жанры всегда формировались в рамках определенных правил. Однако именно те мастера, кто сумел выйти за пределы заданной конструкции, зачастую становились знаковыми фигурами своего времени. При этом, как считает художник, подлинная свобода возможна только после глубокого освоения традиции.

"Любая игра состоит из набора правил, группы участников и времени, проведенного за процессом. Уберите одну из этих составляющих – и игра не сложится. Во время подготовки выставочного проекта мне показалось интересным включить время в саму выставку. Обычно экспозиция после открытия "замораживается", – сказал Алексей Мандыч в эксклюзивном интервью Клео.ру.

В качестве иллюстрации своей позиции Мандыч привел мысль из китайского трактата XVII века, подчеркнув: "Сначала со всей строгостью постигни правила и нормы. И лишь потом вознесешься душой к различным превращениям". По его словам, понимание структуры и логики художественного языка позволяет не разрушать систему, а трансформировать ее изнутри.

Художник считает, что искусство напоминает игру, потому что в нем есть участники, время и свод условий. Убери одну составляющую – и целостность распадется. Однако именно в процессе взаимодействия с этими условиями рождается новое содержание. Таким образом, свобода для автора – это результат осмысления законов.