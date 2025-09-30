Шесть правдивых историй о человеке: объявлены финалисты Букеровской премии 2025

В шорт-лист вошли шесть книг: "Вспышка" (Flashlight) Сьюзен Чой, "Плоть" (Flesh) Дэвида Салея, "Остаток нашей жизни" (The Rest of Our Lives) Бенджамина Марковица, "Одиночество Сони и Санни" (The Loneliness of Sonia and Sunny) Киран Десаи, "Земля зимой" (The Land in Winter) Эндрю Миллера и "Прослушивание" (Audition) Кэти Китамура. Это вдвое меньше, чем количество кандидатов лонг-листа, опубликованного на сайте премии в середине лета.





Общей чертой для работ финалистов в этом году стал интерес к судьбе человека, разворачивающейся на фоне непредсказуемых, случайных событий. Все книги, номинированные на премию, можно отнести к реалистическому жанру, впрочем, причуды жизни, о которых пишут авторы на страницах, действуют не хуже фантастических приемов. Некоторые из романов, например, работы Сьюзен Чой и Киран Десаи, затрагивают тему миграции, и почти все из них так или иначе посвящены проблеме отцов и детей.

В жюри этого сезона вошли Родди Дойл, обладатель Букеровской премии 1993 года, литературный критик Крис Пауэр, актриса и продюсер Сара Джессика Паркер, писательницы Кайли Рид и Айобами Адебайо.

По признанию судей, в процессе отбора они старались ориентироваться не на личность автора, а исключительно на текст работы – и все же сделать окончательный выбор в пользу полдюжины было непросто. Изначально в конкурсе участвовали 153 книги, в то время как на кону – гордое звание с более чем полувековой историей и премия в 50,000 фунтов.





Среди номинантов нет абсолютных новичков, разве что трое участников дебютировали в шорт-листе. Киран Десаи, автор The Loneliness of Sonia and Sunny, получила Букеровскую премию в 2006 году. Имя победителя этого года будет объявлено на торжественной церемонии, которая состоится в Лондоне 10 ноября.

Для российского читателя результаты Букеровской премии не прямой призыв к действию, а, скорей, совет к нему подготовиться. Ведь книги только вышли в свет на языке оригинала (согласно правилам конкурса, все работы, поданные на премию в этом сезоне, должны быть опубликованы в период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года). Перевод новинок на русский язык, очевидно, займет некоторое время, если состоится в принципе.

Однако поводы для оптимизма все же есть. К счастью, в России, сохраняют активность проекты, ориентированные на работу, в том числе, с западной литературой. Например, издательство Ad Marginem выпустило переведенную на русский язык книгу Клэр Бишоп "Рассеянное внимание. Как мы смотрим на искусство и перформанс сегодня" (18+) всего лишь годом поздней выхода оригинала. И потом, имена финалистов уже известны отечественной аудитории по их более ранним произведениям. В частности, в прошлом году российские библиофилы имели возможность познакомиться с "Близостями" (16+ )Кэти Китамура и "Упражнениями на доверие" (18+) Сьюзен Чой, а в издательстве ЭКСМО вышло сразу несколько переведенных работ Эндрю Миллера: среди них – "Жажда боли" (16+) (2009), "Кислород" (16+) (2014) и "Казанова" (16+) (2017).





Букеровская премия была впервые проведена в 1969 году. Ее название отсылает к названию британской торговой компании, выступившей первым в истории премии спонсором – McConnell Booker Ltd. Призовой фонд Букеровской премии изначально составлял 5,000 фунтов, сегодня сумма выросла до 50,000 фунтов. По последним правилам премии, в конкурсе могут участвовать книги, написанные на английском или переведенные на английский язык и опубликованные на территории Великобритании/Ирландии за прошедший год. Ранее в истории премии действовало правило относительно гражданства автора. С 1999 по 2019 год существовала параллельная инициатива для русскоязычных авторов, "Русский Букер", учрежденная Британским советом.

Подробности смотрите на сайте Букеровской премии.