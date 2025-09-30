Шесть правдивых историй о человеке: объявлены финалисты Букеровской премии 2025

 1320

Одна из наиболее престижных мировых наград в области литературы, Букеровская премия (The Booker Prize) объявила финалистов этого года.

В шорт-лист вошли шесть книг: "Вспышка" (Flashlight) Сьюзен Чой, "Плоть" (Flesh) Дэвида Салея, "Остаток нашей жизни" (The Rest of Our Lives) Бенджамина Марковица, "Одиночество Сони и Санни" (The Loneliness of Sonia and Sunny) Киран Десаи, "Земля зимой" (The Land in Winter) Эндрю Миллера и "Прослушивание" (Audition) Кэти Китамура. Это вдвое меньше, чем количество кандидатов лонг-листа, опубликованного на сайте премии в середине лета.

Финалисты премии 2025 года. Кадр из официального трейлера Букеровской премии (The Booker Prizes) на YouTube

Общей чертой для работ финалистов в этом году стал интерес к судьбе человека, разворачивающейся на фоне непредсказуемых, случайных событий. Все книги, номинированные на премию, можно отнести к реалистическому жанру, впрочем, причуды жизни, о которых пишут авторы на страницах, действуют не хуже фантастических приемов. Некоторые из романов, например, работы Сьюзен Чой и Киран Десаи, затрагивают тему миграции, и почти все из них так или иначе посвящены проблеме отцов и детей.

В жюри этого сезона вошли Родди Дойл, обладатель Букеровской премии 1993 года, литературный критик Крис Пауэр, актриса и продюсер Сара Джессика Паркер, писательницы Кайли Рид и Айобами Адебайо.

По признанию судей, в процессе отбора они старались ориентироваться не на личность автора, а исключительно на текст работы – и все же сделать окончательный выбор в пользу полдюжины было непросто. Изначально в конкурсе участвовали 153 книги, в то время как на кону – гордое звание с более чем полувековой историей и премия в 50,000 фунтов.

Книга &#34;Формы любви&#34; Клэр Адам, лонг-лист Букеровской премии 2025. Кадр из официального трейлера Букеровской премии (The Booker Prizes) на YouTube

Среди номинантов нет абсолютных новичков, разве что трое участников дебютировали в шорт-листе. Киран Десаи, автор The Loneliness of Sonia and Sunny, получила Букеровскую премию в 2006 году. Имя победителя этого года будет объявлено на торжественной церемонии, которая состоится в Лондоне 10 ноября.

Для российского читателя результаты Букеровской премии не прямой призыв к действию, а, скорей, совет к нему подготовиться. Ведь книги только вышли в свет на языке оригинала (согласно правилам конкурса, все работы, поданные на премию в этом сезоне, должны быть опубликованы в период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года). Перевод новинок на русский язык, очевидно, займет некоторое время, если состоится в принципе.

Однако поводы для оптимизма все же есть. К счастью, в России, сохраняют активность проекты, ориентированные на работу, в том числе, с западной литературой. Например, издательство Ad Marginem выпустило переведенную на русский язык книгу Клэр Бишоп "Рассеянное внимание. Как мы смотрим на искусство и перформанс сегодня" (18+) всего лишь годом поздней выхода оригинала. И потом, имена финалистов уже известны отечественной аудитории по их более ранним произведениям. В частности, в прошлом году российские библиофилы имели возможность познакомиться с "Близостями" (16+ )Кэти Китамура и "Упражнениями на доверие" (18+) Сьюзен Чой, а в издательстве ЭКСМО вышло сразу несколько переведенных работ Эндрю Миллера: среди них – "Жажда боли" (16+) (2009), "Кислород" (16+)  (2014) и "Казанова" (16+)  (2017).

Книга &#34;Вспышка&#34; Сьюзен Чой. Шорт-лист Букеровской премии 2025. Кадр из официального трейлера Букеровской премии (The Booker Prizes) на YouTube

Букеровская премия была впервые проведена в 1969 году. Ее название отсылает к названию британской торговой компании, выступившей первым в истории премии спонсором – McConnell Booker Ltd. Призовой фонд Букеровской премии изначально составлял 5,000 фунтов, сегодня сумма выросла до 50,000 фунтов. По последним правилам премии, в конкурсе могут участвовать книги, написанные на английском или переведенные на английский язык и опубликованные на территории Великобритании/Ирландии за прошедший год. Ранее в истории премии действовало правило относительно гражданства автора. С 1999 по 2019 год существовала параллельная инициатива для русскоязычных авторов, "Русский Букер", учрежденная Британским советом.

Подробности смотрите на сайте Букеровской премии.

Юлия Крышевич

Редактор раздела «Искусство»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.