Не только в музее: где еще можно увидеть искусство в городе и за его пределами

В кафе

Картины в залах ресторанов и кафе сегодня мало кого удивят. Чаще всего, живопись становится элементом декора пространства: например, пейзажи в цвет скатертей на столах или диванчика за спиной у хостес. Однако одно дело – дизайн интерьера, другое – попытка объединить работы по смыслу и колористике. Некоторые заведения угощают не только кофе, но и зрелищем – выставкой, организованной in-house.





Например, в галерее-кафе "Напротив" на станции метро "Улица 1905 года" регулярно проходят выставки современных художников. Обычно участников отбирают по открытому конкурсу, но иногда в фокус попадает определенное арт-сообщество. На днях в кафе открылся проект магистрантов профиля "Современная живопись" Школы дизайна НИУ ВШЭ. Выставка "Метаморфозы" посвящена теме перемен: разрушения и перерождения идей и вещей – в мире, в природе, в сознании человека.





В метро

Любители живописи уже наверняка совершили поездку на самом красивом составе Московского метрополитена под названием "Акварель". Внутри тематического поезда пассажиры могут любоваться репродукциями полотен художника Сергея Андрияки и его учеников. Более того, стены вагонов оформлены под цвет выставленных картин. Впрочем, в московском метро возможно увидеть и оригинальные рисунки (будущие шедевры?), и даже авторскую работу над ними.





В рамках проекта "Искусство в метро" молодые деятели искусств (к слову, не только живописцы, но и музыканты, певцы, поэты и т.д.) бронируют себе временной слот для творческой работы на станциях подземки. Сейчас на выбор представлены девять станций метро: на Кольцевой, Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Большой Кольцевой линиях. Проект стартовал летом 2024 года, заявку на участие может подать любой желающий.





В театре

Знакомство с театром обычно начинается если не с его сайта, так с вестибюля: стены фойе часто украшают портретные фотографии актеров труппы. Некоторые театры идут еще дальше: устраивают фотовыставки, связанные с локальным творческим процессом. В фокус попадают яркие сцены из спектаклей, костюмы героев или сами исполнители ролей. В частности, с конца января в фойе Электротеатра открыта выставка фотографа Олимпии Орловой. В объективе – репертуарная жизнь театра с неожиданных ракурсов, более 40 работ автора по случаю десятилетия площадки.





Интересную инициативу в выставочном плане предлагает Большой театр. Выставки в Большом проходят регулярно: в конце 2024 года, например, театр открыл экспозицию фотопортретов семейных пар из мира балета. Год семьи подошел к концу, но не закончились красивые и значимые темы, о которых можно говорить на языке искусства. До первых дней марта в Хоровом зале исторического здания продлится выставка фотографий, посвященная народной артистке СССР Ирине Архиповой. Вниманию зрителя предлагаются кадры из сцен спектаклей с участием певицы.





В лесу

Наиболее труднодоступная и вместе с тем впечатляющая локация. В столице лес найти непросто, так что придется немного выехать за город. Без преувеличений, лоно природы – идеальное место для художественных экспериментов. Так, Парк Малевича в Одинцове удивляет посетителей со входа серией арт-объектов, вдохновленных искусством супрематизма. По всей территории парка разбросаны работы современных художников и активных участников советской неофициальной культуры.





Отдаляясь от Москвы в западном направлении, можно добраться до Дома творчества Переделкино. В Переделкине приглашенные кураторы из литературной среды часто устраивают выставки: как в павильонах на территории, так и под открытым небом в хорошую погоду. В любом случае, до выставочной локации придется пройти пешком по лесной зоне, что создает особенный настрой для восприятия искусства. Если вы готовы отправиться в более длительное путешествие, держите курс на Калужскую область, арт-парк "Никола-Ленивец". Художественные объекты в парке открыты для посетителей круглый год, а во время фестивалей "Архстояние" (конец июля) "Архстояние детское" (конец июня) и "Масленица" (начало марта) в "Николо-Ленивце" к тому же весело.