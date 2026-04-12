Художница Катя Филиппова заявила о готовности снова поработать с Федором Бондарчуком

В столичной галерее "Купол" открылась ретроспективная экспозиция Кати Филипповой под названием "Интродукция", где представлены ранние графические работы художницы, а также костюмы к знаковым проектам. На фоне выставки автор поделилась воспоминаниями о сотрудничестве с режиссером Федором Бондарчуком и призналась, что не исключает возвращения к работе в кино.

Филиппова рассказала, что их совместный проект – фантастическая картина "Обитаемый остров" – стал для нее важным опытом в сфере кинопроизводства. Художница работала над созданием костюмов и аксессуаров персонажей вместе с командой, в которую входили также Татьяна Мамедова и Кирилл Мурзин.

"По-моему, получилось круто. Мы создали настоящую кутюрную коллекцию. И вот эти вещи, немножко космические, как раз представлены на выставке", – отметила модельер в интервью.

Образы органично вписаны в общий контекст экспозиции, где прослеживается авторский стиль Филипповой: соединение панк-эстетики, поп-арта и театральной выразительности. Эти же черты, как отмечает художница, легли в основу ее работы в кино.





Несмотря на то что с момента сотрудничества прошло более десяти лет, Филиппова сохраняет интерес к подобным проектам. Она заявила о готовности вернуться к кинематографу при подходящем предложении.

"Если Федор или другие режиссеры позовут, то пойду. И с удовольствием! Это интересная творческая среда, которая всегда меня, да, вдохновляет", – сказала художница.

Сегодня же Катя Филиппова сосредоточена на развитии собственных проектов и переосмыслении накопленного опыта. В частности, она размышляет о написании авторской книги.