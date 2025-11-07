Эмир Кустурица назвал фильм "Анора" ошибкой Каннского кинофестиваля: "Это плохой фильм"

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, дважды удостоенный "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, раскритиковал картину Шона Бейкера "Анора", признанная главным триумфатором Канн в 2024 году и "Оскара" – в 2025-м.

Кустурица заявил, что считает победу "Аноры" недоразумением и отметил, что этот фильм, по его мнению, не отражает глубину и смысл, которые должны быть в кино, получающем мировое признание. Он подчеркнул, что лента, рассказывающая о связи между богатым молодым человеком и девушкой легкого поведения, лишена внутреннего конфликта и нравственного измерения. По словам режиссера, подобные истории могут иметь художественную ценность только при наличии тайны и внутренней драмы, которой, как он считает, в "Аноре" нет.

"Анора" – это ошибка, это первый плохой фильм, который я видел среди победителей Каннского фестиваля", – сказал Кустурица в интервью.

Он сравнил современное кино с технологическим продуктом, в котором утрачивается подлинность эмоций и глубина переживаний. Он выразил обеспокоенность тем, что индустрия все чаще делает ставку на внешний эффект и скандальные темы, забывая о духовной составляющей.

Несмотря на критическое отношение к фильму, Эмир Кустурица отметил талант российского актера Юры Борисова, исполнившего второстепенную роль в "Аноре". По словам режиссера, артист обладает редкой способностью притягивать внимание зрителя одним лишь присутствием в кадре. Более того, режиссер намерен пригласить артиста в свой новый проект.