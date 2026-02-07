Елена Яковлева: "Позвольте мечтать молча"

Известная и любимая многими поколениями зрителей народная артистка России Елена Яковлева неожиданно раскрылась в новом амплуа – художницы. Свой первый в жизни вернисаж она провела в фойе "Покровка. Театр" в свой 65-летний юбилей 5 марта. В окружении почитателей и журналистов она сразу подчеркнула, что, конечно, не художница, а фантазерка. Самое главное, почему она здесь – факт, что все вырученные от продажи картин деньги пойдут на благое дело – будут направлены в благотворительный фонд "Артист", помогающий ветеранам сцены. Кстати, отметим, что желающих купить оказалось так много, что все картины были забронированы еще до официального открытия.





– Елена Алексеевна, как началось ваше увлечение живописью? Сколько у вас уже картин?

– В пандемию. Когда появилось немного больше свободного времени. Нигде и ни у кого не училась, просто зашла однажды в магазин и увидела интересную пасту. Магазин был художественным. Ну и, собственно, решила купить и пасту, и холст, и кисточки, и все остальные атрибуты художника. Пришла домой, разложила, попробовала – и все, больше уже не останавливаюсь.

Знаете, когда приходите со спектакля, то порой от эмоций, аплодисментов зрительских, от творческого переполнения сложно заснуть. Тогда подходишь к мольберту: перед тобой белый холст, нет ничего, и из этого "ничего" вдруг начинает рождаться "что-то". Все чувства, эмоции – все это вкалываю в картины.

Сейчас у меня уже где-то около 80 работ. Здесь представлено, конечно, меньше намного. Всегда сложно расставаться со своими картинами, люблю их, жалко. Я бы и не стала, но знаю, что картины пойдут на важное благотворительное дело, в помощь артистам. К сожалению, сейчас время такое, когда про известных артистов быстро, я бы даже сказала, мгновенно забывают. Им трудно. И поскольку я, может, тоже не избегу этой участи и обо мне также забудут, решила помочь как-то коллегам.





– А что вас вдохновляет? Что больше всего любите писать?

– У меня нет каких-то определенных сюжетов или предпочтений. Была серия "Природа": весна, лето, осень, зима. Вот здесь представлена картина "Зима". Есть и натюрморты, и портреты. На этой картине, например, изображена девочка, которая радуется солнцу, а эта грустит, потому что много дождей. А это просто радостная – вся жизнь впереди. Для меня творчество – прежде всего эмоция. С натуры или конкретных людей не пишу, хотя просьбы уже приходят.

– У вас отдельная мастерская или "на кухне" творите?

– Просто в комнате стоит кровать, рядом телевизор и два мольберта. А вокруг – творческий хаос: кисточки, тюбики с красками, холсты…





– Вы к критике как относитесь?

– Она бесполезна и, к сожалению, не поможет: рисовать я лучше от этого не стану. Я, опять же, подчеркиваю, не художник, так что критиковать меня не надо. Вот ехала как раз сюда на встречу и думаю: скажут что-нибудь, что "не то" и "не так", а я отвечу: "А я художник, я так вижу!"

– Сегодня ваш юбилей! Как начался ваш день? Уже много поздравлений?

– Ну да, нашлись "добрые люди", которые уже в полвосьмого начали мне писать поздравительные эсэмэски. Не знаю, на что они надеются, чтобы о них не забыли? (Смеется.) С утра: "Блюм-блюм"! Я вообще не хотела справлять. Клянусь. Не хотела и в театре никаких банкетов, просто чтобы было по-рабочему – вышла, сыграла. Вот сейчас уже поеду в театр, вечером у меня спектакль "Ревизор" на сцене театра Никиты Михалкова "Мастерская 12". Буду играть Анну Андреевну, жену Городничего. Потом немножко посидим, отметим.

– А в день рождения обычно что-то загадываете, мечтаете? Помнится, вы говорили, что хотите домик у моря в окружении внуков.

– Ну, это все впереди. А мечта? Она есть, но, позвольте, я не буду ее публично озвучивать, а то не сбудется. Позвольте мечтать молча.

– И последний вопрос: вы просто отлично выглядите. Как за собой ухаживаете? Салоны, диеты?

– Скажу так: за последнее время у меня было около 15 спектаклей. Съемки на протяжении года. А колоть себе что-то в процессе работы нежелательно и бесполезно. Вот будет посвободнее, тогда да, посещу косметический кабинет, займусь красотой.