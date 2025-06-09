"Я, как Алиса, устал удивляться": спектакль о творческом выгорании в Театре.doc

Спектакль "Я, как Алиса <…>" (18+) Театра.doc родился из концерта для чтения, сборника шуточных хокку. Монолог главного героя в постановке – вчерашнего интеллигента, сегодняшнего слесаря – перекликается с хокку-импровизацией, которую активно практикуют новые коллеги протагониста, заводские рабочие. Название, кстати, строчка из одного такого слесарного хокку:

– "После работы слегка посидели с друзьями

Там, где я жил, туда не пускают

Я, как Алиса, устал удивляться... "





Откуда эти странные рифмы, спросите вы? Неужто их специально сочинили для спектакля? Не совсем: в далеких нулевых актеры Театра.doc периодически собирались, чтобы придумывать, обсуждать и просто хорошо проводить время вместе. Результатом творческих посиделок становились стихи: жизненные, с каплей абсурда и непременно в форме трехстрочных хокку. Автором стихов выступал тольяттинский драматург Михаил Дурненков, который впоследствии написал пьесу "Сон в синем тереме" на основании своего случайного творчества.

В 2007 году Театр.doc выпустил спектакль "Синий слесарь" по пьесе Дурненкова. С весны 2023 года актеры театра играют постановку в новой редакции. Теперь спектакль называется "Я, как Алиса, устал удивляться", режиссер Руслан Маликов. Построенная на тех же рифмах с театрального капустника, история воспринимается иначе: ведь реалии рабочего рынка, да и жизни, в России за последние пару десятков лет изменились до неузнаваемости.





Итак, главный герой – молодой человек, работающий со словом, идеями, контекстами и прочими усложняющими жизнь вещами, хочет уволиться. Он устал и, главное, не видит смысла продолжать делать то, что делает. Выгоранию подвержены многие работающие люди, а люди творческих профессий – особенно. Молодой человек решается на карьерный дауншифтинг, причем кардинально: работа руками на конвейерном производстве вместо уединенного смыслоизвержения, автоматизм взамен мук творчества. Устроиться рабочим на завод герою удается без труда, вот только новое место не выглядит таким уж однозначным и простым, каким оно казалось юноше с того берега.





Оказывается, физический труд не спасает от стремления осмыслить происходящее: этим поголовно заняты слесари, механики и другие сотрудники производства, куда идет искать себя главный герой. Болт, внезапно свалившийся на ногу, непонятное требование начальника, привлекательная незнакомка, которая как дух бродит по территории завода – мало ли что произойдет за день, а лучший способ переварить реальность – разглядеть в ней смысл. Рассуждают о повседневности рабочие, сочиняя хокку: рифмами можно прихвастнуть, а потом над ними же посмеяться.

Новобранцу с его высшим образованием и увлечением литературой до круга "поэтов-слесарей" далеко: местные шутки, "этикет" и негласная иерархия – все это требует отдельного погружения. И герой постепенно погружается в космологию завода, как в загадочный японский лес: где "актеры Кабуки" в перерывах между работой и посошком декламируют хокку, где бесконечные дебри из промышленных ширм, а тропинки усеяны напильниками и отвертками…





"Я, как Алиса <…>" вызывает отклик: сцены на заводе богаты на аллюзии, а строчки слесарных хокку пронизаны бодрящим чувством юмора. Жизнеутверждающий в своей противоречивости, спектакль напоминает две простые истины: легко судить о том, чего не знаешь, и хорошо там, где нас нет. А куда идти смыслы искать – каждый решает сам.

Возрастное ограничение: 18+

Подробности о спектакле смотрите на сайте Театра.doc.